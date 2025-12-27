Christian Petersen fue trasladado en avión sanitario al Hospital Alemán de Buenos Aires tras más de 10 días internado en San Martín de los Andes.

Hace 10 días se conoció la triste noticia sobre el estado de salud del cocinero Christian Petersen, quien sufrió una falla multiorgánica en el marco de una excursión de ascenso al volcán Lanín durante sus vacaciones en el sur argentino. Como consecuencia del episodio, ocurrido el 12 de diciembre, el reconocido chef permaneció internado en la unidad de terapia intensiva del hospital de San Martín de los Andes.

Ante la gravedad del cuadro, y una vez que se logró estabilizarlo, finalmente este viernes se realizó su traslado en avión sanitario a la ciudad de Buenos Aires, donde fue inmediatamente internado en el Hospital Alemán para continuar un tratamiento de alta complejidad a cargo de especialistas.

Se espera que en el transcurso del fin de semana la institución brinde un parte médico oficial sobre su diagnóstico, pronóstico y evolución.

La familia de Christian Petersen rompió el silencio: cuál es su versión sobre la salud del cocinero

La novedad del traslado sanitario e internación de Christian Petersen en el Hospital Alemán de Buenos Aires se produce poco más de 24 horas después de que la familia rompió el silencio y publicó en redes sociales el primer comunicado oficial para llevar tranquilidad a los seguidores del chef, tras días de especulaciones y versiones cruzadas sobre el estado de salud del cocinero argentino.

Christian Petersen, de 56 años, estuvo internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Y sus seres queridos aprovecharon la celebración de Navidad para postear una story en el Instagram del cocinero donde dieron su versión de qué le pasó en el marco de una excursión de ascenso al volcán Lanín.

Si bien la familia confirmó que Petersen presentaba una evolución favorable, fuentes médicas confirmaron extraoficialmente que su estado era crítico, continuaba en recibiendo tratamiento de alta complejidad y se evaluaba su traslado e internación en la ciudad de Buenos Aires.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, expresaron. Y destacaron “la cordialidad y tremendo profesionalismo del personal médico de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que atendieron un cuadro que en un principio parecía más sencillo”.

Los familiares explicaron con mayor precisión el motivo de la internación: “Chris fue derivado con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención".

“Esta situación, vivida en la montaña, derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que por suerte fue evolucionando día a día”.

El entorno de Christian Petersen agradeció los mensajes de afecto y energía positiva que “pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”.

Qué le pasó realmente a Christian Petersen según los guías de montaña

Christian Petersene, uno de los chefs más reconocidos de Argentina, estuvo unos 10 días internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes.

Según trascendió, pocos días después de llegar de un viaje a Brasil junto a su esposa, el chef inició el ascenso al volcán Lanín junto a un grupo de excursionistas y guías especializados. La cumbre del volcán se encuentra a 3.747 metros sobre el nivel del mar y exige una fuerte preparación física y estabilidad mental.

Una versión indica que Petersen se descompensó a raíz del esfuerzo y que los guías actuaron rápido: le dieron los primeros auxilios y organizaron el descenso hasta la base. Allí intervino personal de Gendarmería, que coordinó el traslado al hospital donde permanece internado.

Otra versión indica que el chef “tuvo una especie de brote” cuando estaba subiendo al volcán, generada por el consumo de “sustancias”.

Pasan los días y crece el hermetismo sobre el verdadero estado de salud de Christian Petersen

En diálogo con el programa Tarde o Temprano de El Trece, el periodista local Sebastián Ciuffolotti contó que “se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Obviamente que, cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6, acá en San Martín, se le hicieron los análisis correspondientes. Y el examen toxicológico le dio positivo en “sustancias”.

En ese marco, la Asociación Argentina de Guías de Montaña difundió un comunicado en el que explicó cómo se desarrolló la travesía en la que participó el chef.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la AAGM, los guías que acompañaron a Petersen hicieron un relato detallado de la jornada y acusaron al chef de haber tenido actitudes “prepotentes” y conductas “erráticas” que alteraron la dinámica del ascenso, afectaron al resto del grupo y obligaron a su evacuación al campamento base para su seguridad y la de terceros, dando aviso y pidiendo apoyo a autoridades de Parques Nacionales y Gendarmería para controlar la situación.

“Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, señalaron.

“Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, describieron.

“Cerca de las 00:00 hs se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera", detallaron.

“Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo. Alrededor de las 04:00 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería", explicaron.

Y aclararon que “Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación".