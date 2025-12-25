En esta noticia Qué le pasó realmente a Christian Petersen según los guías de montaña

Tras más de una semana de silencio, especulaciones y versiones cruzadas sobre el estado de salud del cocinero argentino Christian Petersen, la familia del chef rompió el silencio y publicó en redes sociales el primer comunicado oficial para llevar tranquilidad a los seguidores del chef.

Chris Petersen, de 56 años, lleva más de 10 días internado en un hospital de San Martín de los Andes. Y sus seres queridos aprovecharon la fecha de Navidad para publicar, en el perfil de Instagram del cocinero, un mensaje donde dieron su versión de qué le pasó en el marco de una excursión de ascenso al volcán Lanín.

Si bien la familia confirmó que Petersen presenta una evolución favorable, fuentes médicas confirmaron extraoficialmente que su estado es crítico, continúa en recibiendo tratamiento de alta complejidad y siguen sin estar dadas las condiciones para efectuar su traslado e internación en la ciudad de Buenos Aires.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris”, expresaron. Y destacaron “la cordialidad y tremendo profesionalismo del personal médico de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que atendieron un cuadro que en un principio parecía más sencillo”.

En el comunicado, los familiares explicaron con mayor precisión el motivo de la internación: “Chris fue derivado con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención".

“Esta situación, vivida en la montaña, derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que por suerte fue evolucionando día a día”.

El posteo en el perfil de Chris Petersen agradece los mensajes de afecto y energía positiva que “pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”.

Christian Petersene, uno de los chefs más reconocidos de Argentina, está internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes.

Según trascendió, pocos días después de llegar de un viaje a Brasil junto a su esposa, el chef inició el ascenso al volcán Lanín junto a un grupo de excursionistas y guías especializados. La cumbre del volcán se encuentra a 3.747 metros sobre el nivel del mar y exige una preparación física y mental profesional.

Una versión indica que Petersen se habría descompensado a raíz del esfuerzo y que los guías actuaron rápido: le dieron los primeros auxilios y organizaron el descenso hasta la base. Allí intervino personal de Gendarmería, que coordinó el traslado al hospital donde permanece internado.

Otra versión indica que el chef “tuvo una especie de brote” cuando estaba subiendo al volcán, generada por el consumo de drogas.

Pasan los días y crece el hermetismo sobre el verdadero estado de salud de Christian Petersen

En diálogo con el programa Tarde o Temprano de El Trece, el periodista local Sebastián Ciuffolotti contó que “se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Obviamente que, cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6, acá en San Martín, se le hicieron los análisis correspondientes. El examen toxicológico le dio positivo en “sustancias”.

En ese marco, la Asociación Argentina de Guías de Montaña difundió un comunicado en el que explicó cómo se desarrolló la travesía en la que participó el chef.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de la AAGM, los guías que acompañaron a Petersen hicieron un relato detallado de la jornada y acusaron al chef de haber tenido actitudes “prepotentes” y conductas “erráticas” que alteraron la dinámica del ascenso, afectaron al resto del grupo y obligaron a su evacuación al campamento base para su seguridad y la de terceros, dando aviso y pidiendo apoyo a autoridades de Parques Nacionales y Gendarmería para controlar la situación.

“Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, señalaron.

“Al llegar al refugio, compartió con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Luego de la charla técnica correspondiente al segundo día de actividad, y de común acuerdo, se resolvió que permaneciera en el refugio”, describieron.

“Cerca de las 00:00 hs se observó un cambio en su comportamiento, lo cual resultó molesto para el descanso del grupo. Tras dialogar con él de manera normal y sin inconvenientes, se decidió que descendiera", detallaron.

“Descansó aproximadamente dos horas, siempre acompañado por un miembro del equipo. Alrededor de las 04:00 hs se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería", explicaron.

Y aclararon que “Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación".