El reconocido chef Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva tras sufrir una falla multiorgánica, mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín, en la Provincia de Neuquén.

“ Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua” , indicaron en el parte médico emitido por la UTI del Hospital Ramón Carillo.

En las últimas horas, dieron a conocer más detalles sobre qué ocurrió minutos antes de que se viera afectada la salud del cocinero.

“Un brote”: qué se sabe sobre la salud de Christian Petersen

En diálogo con el programa Tarde o Temprano de El Trece, el periodista local Sebastián Ciuffolotti contó que el chef “tuvo una especie de brote” cuando estaba subiendo al volcán.

En este marco, relató: “se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Obviamente que, cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6, acá en San Martín, se le hicieron los análisis correspondientes”.

Además, el periodista de San Martín de los Andes reveló que “en uno de los análisis, se habría hallado algún tipo de anfetamina”. No obstante, aseguró que no figuran sustancias en el parte oficial. “Hay personas que, al tomar cierto tipo de medicación, cierto tipo de anfetamina, terminan excitados”, agregó.

Qué dice el parte médico de Christian Petersen

En el diagnóstico, el centro de salud especificó: “Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.

Además, detallaron que la única información válida es la que proviene de fuentes oficiales. "El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario. Cualquier información oficial sobre la evolución del caso será comunicada oportunamente a través de los canales institucionales del Ministerio y del Hospital“, remarcaron.

Según especificaron fuentes cercanas, Petersen inició la travesía hacia la cumbre del volcán junto a un grupo de diez personas y guías con experiencia. Sin embargo, al parecer carecía del estado físico para completar la subida.