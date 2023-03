La polémica frase con la que Jey Mammón se defendió de la denuncia por abuso sexual

Luego de que Lucas Benvenuto denunciara abuso sexual, Jey Mammon se defendió en sus redes sociales. "Este episodio en gran parte es falso", insistió, asegurando que el denunciante estaba tratando de chantajearlo.

Este jueves, Yanina Latorre y Nazarena Vélez dijeron en el programa LAM (América) que ambas coinciden en que creen en la víctima , pero señalan que les cuesta lidiar con el problema porque el conductor es su amigo.

La drástica decisión de Telefe tras la denuncia a Jey Mammon por un presunto abuso sexual



¿Qué le dijo Jey Mammon a Yanina Latorre sobre la denuncia por abuso?

Al inicio de LAM, Yanina aclaró que era amiga del conductor de Telefe y dijo que lo contactó por su supuesta denuncia de maltrato . Quien no niega conocer al denunciante, Lucas Benvenuto, pero sí niega que el joven fuera menor de edad en ese momento.

"Yo hablé hoy con Jey", reveló Yanina al comienzo del programa. Tras ese anuncio, la panelista opinó que el acusado debería expresarse públicamente y no mediante un comunicado. "Hace dos días que viene el rumor es esta presunta denuncia. Yo estoy muy angustiada porque soy su amiga", afirmó.

El explosivo comunicado de Jey Mammon ante las denuncias de abuso sexual



Acto seguido, Latorre detalló la charla que mantuvo con él y aseguró que fue "muy escueto". "Me pidió que no dijera que hablé con él, pero tengo que contarlo porque es una situación super delicada. Él no me negó los hechos. Me dijo que lo conocía, pero que él no era menor", reveló la angelita.



Al finalizar, la angelita indicó que Jey estaba angustiado frente a lo ocurrido. "Le pregunté qué iba a pasar con él. Me dijo que estaba muy deprimido, que estaba armando el comunicado", cerró.

"Me pidió que no dijera que hablé con él, pero tengo que contarlo porque es una situación super delicada. Él no me negó los hechos. Me dijo que lo conocía, pero que él no era menor", reveló Latorre.

Jey Mammon habló tras las acusaciones de abuso en su contra

El conductor Jey Mammon rompió su silencio este jueves luego de que Lucas Benvenuto lo acusara de abuso infantil, quien afirma que tuvo una relación con él cuando tenía 14 años.

El artista expresó su opinión en su cuenta de Instagram, donde habló sobre la campaña de acoso y difamación en su contra, diciendo que la denuncia en su contra -presentada en 2020- prescribió y fue sobreseído.

Comunicado de Jey Mammon en Instagram

"Me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación", expresó.

Cómo posicionar las inversiones en un contexto global cada vez más desafiante

Dólar oficial hoy: a cuánto abre la cotización este viernes 24 marzo

¿Qué acciones tomó Telefe con respecto a las acusaciones a Jey Mammon por abuso?

Tras las denuncias de malos tratos contra Jey Mammón, Telefe emitió un comunicado en el que explica que, por ahora, el conductor no estará a cargo de La Peña de Morfi el próximo domingo hasta nuevo aviso.

"Con base en información de público conocimiento, Telefe ha acordado con Jey Mammón suspender temporalmente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi, para darle el tiempo que considere necesario para resolver una situación de carácter personal. El principio de lealtad de Telefe a la empresa se ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de la ley son pilares fundamentales de esta empresa", señalaron desde el canal en el noticiero.