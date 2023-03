La drástica decisión de Telefe tras la denuncia a Jey Mammon por un presunto abuso sexual 

Tras conocerse la detención de Marcelo Corazza por una causa de corrupción de menores, salió a la luz una nueva denuncia hacia otro conductor de Telefe. Se trata de Jey Mammon, quien fue acusado en 2020 por un presunto abuso sexual.



Así lo confirmó el periodista Jorge Rial, luego de los dichos de Lucas Benvenuto en el programa A la Tarde (América TV). El joven de 27 años reveló que habría mantenido un vínculo con un "famoso conductor y músico" del canal, cuando él tenía 14 años y el acusado 32.

Jorge Rial confirmó la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon: ¿cómo está la causa hoy?



Filtraron nuevas acusaciones contra Jey Mammon en medio de una denuncia por presunto abuso sexual



En cuatro días, "el canal de la familia" recibió dos denuncias relacionadas a una red de pedofilia y trata de personas. Por lo que tomó la decisión, en primera instancia, de separar a Corazza de la producción de Gran Hermano 2022. ¿Qué pasó con Jey Mammon?

La decisión de Telefe, tras la denuncia a Jey Mammon



Viacom y Telefe desvincularon a Jey Mammon de la conducción de "La Peña del Morfi". Por lo pronto, el artista no se ha expresado públicamente, aunque no estará al aire en la emisión del próximo domingo y se estima que no regrese al programa.

"Me confirman de Telefe que no va a estar y que la decisión fue tomada directamente desde Estados Unidos", afirmó Jorge Rial. Además, la producción eliminó las propagandas y publicaciones donde aparece el conductor.

Se espera que este jueves Jey Mammon brinde un comunicado oficial para explicar cómo fueron los hechos. "También está preparando una denuncia contra Lucas Benvenuto por intento de extorsión", explicó el periodista en Argenzuela.

¿Qué pasó con Jey Mammon?





Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por una causa de corrupción de menores.

El joven que fue víctima de una red de trata presentó la denuncia hacia Jey Mammon en 2020, junto con su abogado Javier Moral, caratulada bajo el número (53.975/2020).

Allí acusó al conductor de un presunto abuso sexual cuando él era menor de edad. "La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo 'no podemos hacer nada porque el caso prescribió", contó Lucas.

Esto se debe al lapso de tiempo que ocurrió entre el inicio de la causa judicial y el hecho investigado. "Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió'", agregó, notoriamente angustiado.



Benvenuto habría comenzado la seguidilla de denuncias en el marco de la reconocida Causa Corsi, un psicólogo que comandó una extensa red de captación, trata y corrupción de menores.