El explosivo comunicado de Jey Mammon ante las denuncias de abuso sexual

Tras ser acusado de abuso sexual, el conductor televisivo Jey Mammon decidió romper el silencio mediante un comunicado, en el que calificó de falsas las acusaciones en su contra y dijo que es víctima de una "persistente campaña de acoso y difamación". Los hechos se producen tras la detención de Marcelo Corazza por una causa de corrupción de menores.

La estrella de Telefé fue denunciado por un joven llamado Lucas Benvenuto, que estuvo nueve meses secuestrado por una red de trata y pedofilia y que días atrás reveló que otro conocido "conductor y músico" del canal, lo habría abusado sexualmente cuando él tenía 14 y el acusado 32 años.

La drástica decisión de Telefe tras la denuncia a Jey Mammon por un presunto abuso sexual

Así fueron los primeros días de Marcelo Corazza en la cárcel: "Me quiero matar"

Benvenutto explicitó el nombre del presunto abusador por redes sociales, publicaciones en las que reveló que había hecho una denuncia contra Mammon con anterioridad.

En este marco, Jorge Rial fue quien confirmó la denuncia por presunto abuso y dio a conocer detalles de la causa (53.975/2020) y explicó que el artista fue sobreseído por haber transcurrido más de 10 años del hecho, al momento de realizarse la denuncia.

Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual.

La información escaló de manera exponencial en las redes sociales, así como en los ámbitos dirigenciales de Viacom y Telefe, compañías que anunciaron la desvincularon de Jey Mammon en la conducción de "La Peña del Morfi".

En el programa de este domingo ocupará su lugar la actriz Georgina Barbarrosa.

En cuatro días, "el canal de la familia" recibió dos denuncias relacionadas a una red de pedofilia y trata de personas. El primer ganador de la historia de Gran Hermano Argentina y productor de la edición actual Marcelo Corazza, también fue desplazado al darse la detención.

"Me confirman de Telefe que no va a estar y que la decisión fue tomada directamente desde Estados Unidos", afirmó Jorge Rial. Además, la producción eliminó las propagandas y publicaciones donde aparece el conductor.

El comunicado de Jey Mammon, completo

"Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación", publicó en su cuenta de Twitter en primer lugar.

El acusado remarcó que ha sufrido "conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia [Lucas Benvenutto] que la Justicia sobreseyó y cerró", en referencia a la misma acusación que el joven había hecho tres años atrás, pero que fue prescrita.

Luego, Mammon dijo que emprenderá acciones legales contra el denunciante, a la vez que afirmó que "la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad".

"La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Riego a Dios fluya, se exponga y se conozco la verdad", concluyó.

¿Qué pasó con Jey Mammon?

Según explicó el joven, presentó la denuncia en 2020, junto con su abogado Javier Moral. "La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo 'no podemos hacer nada porque el caso prescribió", contó Lucas.

Esto se debe al lapso de tiempo que ocurrió entre el inicio de la causa judicial y el hecho denunciado. "Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió'", agregó, notoriamente angustiado.

Benvenuto habría comenzado la seguidilla de denuncias en el marco de la reconocida Causa Corsi, un psicólogo que comandó una extensa red de captación, trata y corrupción de menores. Durante tres años, él mantuvo una "relación" con el conductor de Telefe cuando solo tenía 14 años.

¿Cómo sigue la causa de Marcelo Corazza por corrupción de menores?

Marcelo Corazza y otros tres detenidos en el marco de una causa por explotación sexual y corrupción de menores, entre ellos el "líder" de la organización criminal, fueron trasladados esta mañana a la alcaidía de tribunales porteños para ser derivados a unidades de Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde se alojarán mientras avanza la investigación.

Los cuatro ya fueron indagados entre el martes y ayer por el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Patricio Lugones, el primero de los cuales pidió cupo al SPF para que los alojaran en dependencias de esa fuerza.

Los horrendos chats entre la red de pedofilia que involucra a Marcelo Corazza



El martes, el ex Gran Hermano negó la acusación en su contra y dijo que no conoce a ninguno de los otros detenidos por el caso, pero no quiso contestar preguntas del juez ni del fiscal.

La investigación comenzó el 24 de octubre del año pasado -a una semana de iniciado el actual ciclo de Gran Hermano-, luego de que un testigo de identidad reservada denunció que había sido abusado sexualmente cuando él tenía entre 11 y 13 años, entre 1999 y 2002, por uno de los ahora detenidos, a quien solo podía individualizar por su nombre de pila y que luego lo hizo tener relaciones sexuales con otros de los acusados.

Marcelo Corazza.

Los imputados, como parte de su plan para lograr la confianza y la captación de la voluntad de sus víctimas, los invitaban a viajes, les compraban ropa o les conseguían trabajos. Algunas de las víctimas eran captadas en plazas, otras en sitios de chats en internet y hasta hay mencionada una escuela de teatro en un centro cultural del barrio de Almagro.

En la causa, Corazza está mencionado en un solo hecho ocurrido, según la víctima que lo denuncia, "luego de 2001", cuando ya había ganado el reality y lo llevó en su auto particular hasta la Costanera Sur, donde se dio una situación de abuso.