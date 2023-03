Caso Marcelo Corazza: Natacha Jaitt había denunciado una red de corrupción de menores vinculada al productor de Gran Hermano

Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano Argentina, fue detenido el lunes, tras haber sido acusado de corrupción de menores.

En 2018, Natacha Jaitt había señalado al ahora exproductor de Telefé en su denuncia pública sobre una supuesta red de pedofilia en el programa de Mirtha Legrand.

Durante la transmisión, la exmodelo afirmó contar con documentos, capturas de pantalla y correos electrónicos que respaldaban su postura. Esa misma noche, inculpó también a Leonardo Cohen Arazi, agente de prensa del reality show en 2015, de realizar "casting sábanas".

Natacha Jaitt ya había denunciado lo que pasaba en GH, inclusive, nombrado a Marcelo Corazza. Además, de nombrar a todos los que pertenecían a redes de trata y peword en la Argentina. Para los pocos que siguen diciendo que se murió. La mataron pic.twitter.com/QCsCGKbwhE — juli%uD83D%uDD2E (@cronopiatw) March 20, 2023

Cómo es la nueva estafa bancaria en la que todos están cayendo y es muy difícil de detectar



Caso Madeleine Mccann: la tecnología dio su contundente veredicto y esto fue lo que descubrió







¿Qué pasó con Marcelo Corazza?





El lunes 20 de marzo detuvieron a Marcelo Corazza en el marco de una causa por corrupción de menores. El hecho ocurrió después de que el personal de la División de Trata de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) efectuará seis allanamientos.

En los operativos, apresaron también otras cuatro personas e incautaron elementos para continuar una investigación realizada una solicitud elevada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48.

A pocas horas de la detención, Laura Ubfal, la panelista de Gran Hermano escribió: "Él está demorado. No hay ninguna relación entre esto y su rol de productor en @GranHermanAr. De todos modos, los abogados del canal están detrás del tema, averiguando los motivos del asunto".

PAMI confirmó un nuevo beneficio y se puede pedir sin ningún requisito



Nuevo fin de semana largo: ¿Por qué es feriado el viernes 24 de marzo y cuándo cae Semana Santa?



¿Quién es Marcelo Corraza?

Marcelo Corraza fue el primer ganador de Gran Hermano Argentina en 2001. Después de su participación en el certamen se introdujo en los medios de comunicación.

Hasta el momento de su detención, era productor de la edición 2022. Además, ejercía un rol como panelista en "La noche de los exparticipantes", todos los viernes por Telefé.

PreViaje 4: el Ministerio de Turismo confirmó nuevos descuentos exclusivos y la posibilidad de combinar promociones



El dólar blue despega fuerte: la cotización crítica que pronosticó este experto y que hace temblar a la City







A 4 años de su muerte: ¿qué pasó con Natacha Jaitt?

En 2018, en referencia a la investigación por abuso sexual de menores en el Club Atlético Independiente, Jaitt acusó en el programa de Mirtha Legrand a periodistas, políticos, mediáticos y deportistas.

Pocos días después, escribió en su cuenta de Twitter: "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que, si eso no pasa no, no fui. Guarden tuit".

Más tarde, el 23 de febrero de 2019, a los 41 años, fue hallada muerta en un salón de fiesta en Benavídez, Tigre. La autopsia reveló que la causa de muerte fue una falla multiorgánica.

Sin embargo, su abogado Alejandro Cipolla señaló la posibilidad de que su cliente hubiera sido asesinada.