Cultivar un árbol de palta en casa es una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan tener sus frutos propios y aprovechar un espacio del jardín.

Aunque germinar el carozo es una de las técnicas más conocidas, hacerlo de esta manera puede implicar varios años de espera hasta conseguir las primeras paltas.

Hay una técnica de jardinería que puede ayudar a reducir el tiempo de espera: el injerto.

El truco para que el árbol de palta dé frutos más rápido

La principal diferencia está en no depender únicamente de una planta nacida del carozo.

Cuando una palta se cultiva desde una semilla, el árbol necesita atravesar su etapa juvenil antes de alcanzar la madurez reproductiva y comenzar a producir.

El injerto permite utilizar como base una planta resistente y unirla con una parte de otro árbol que ya tenga características productivas conocidas.

La técnica consiste en seleccionar un portainjerto sano y una rama o yema de una planta de palta productiva. Luego se realiza un corte preciso para unir ambas partes y se las mantiene firmemente sujetas hasta que el tejido pueda cicatrizar y comenzar a crecer como una sola planta.

No se necesitan productos químicos ni fertilizantes costosos para realizar este procedimiento.

Lo más importante es utilizar herramientas limpias y bien afiladas, realizar cortes precisos y proteger la zona del injerto de la humedad excesiva y la deshidratación.

Cómo hacer un injerto de palta paso a paso

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Para intentar acelerar la producción del árbol, se pueden seguir estos pasos:

Elegir un portainjerto saludable: debe ser una planta vigorosa, sin signos de enfermedades o daños. Seleccionar una rama productiva: lo ideal es obtenerla de un árbol adulto que ya produzca frutos de buena calidad. Realizar cortes limpios: las superficies que se van a unir deben quedar lo más parejas posible. Alinear las partes: es fundamental que los tejidos de crecimiento de ambas piezas entren en contacto. Sujetar el injerto: se puede utilizar una cinta específica para injertos para mantener las partes firmes. Proteger la unión: durante las primeras semanas es importante evitar que la zona se seque o acumule demasiada humedad. Controlar el crecimiento: una vez que el injerto comienza a desarrollarse, habrá que retirar progresivamente los brotes que compitan con él.

El éxito no está garantizado en todos los casos. La variedad de palta, el estado del portainjerto, la época del año y las condiciones ambientales pueden influir en el resultado.

Cuánto tarda en dar frutos un árbol de palta injertado

El tiempo de espera depende de múltiples factores. Un árbol cultivado directamente desde una semilla puede tardar varios años en producir y, además, sus frutos no necesariamente tendrán las mismas características que la palta de la que se obtuvo el carozo.

En cambio, los árboles obtenidos mediante injerto suelen comenzar a producir antes . En condiciones favorables, algunos ejemplares pueden dar sus primeros frutos aproximadamente entre los 3 y 4 años después de ser plantados, aunque el período puede variar según la variedad y el ambiente.

Por eso, si el objetivo principal es conseguir paltas en el menor tiempo posible, comenzar con un plantín injertado suele ser una alternativa más conveniente que esperar el desarrollo completo de una planta nacida de semilla.

Qué necesita un árbol de palta para crecer fuerte

El injerto por sí solo no alcanza. Para que el árbol se desarrolle correctamente y tenga posibilidades de producir frutos, necesita determinadas condiciones de cultivo.

Luz

La palta necesita varias horas de luz para desarrollarse correctamente. Durante las primeras etapas, conviene proteger las plantas jóvenes de condiciones ambientales demasiado extremas.

Riego

El exceso de agua puede ser tan perjudicial como la falta de humedad. La recomendación es comprobar el estado de la superficie del suelo antes de volver a regar y evitar que el agua quede acumulada alrededor de las raíces.

Un suelo permanentemente encharcado puede favorecer la pudrición de las raíces, por lo que el drenaje resulta fundamental.

Suelo

El sustrato debe ser rico en materia orgánica y tener buen drenaje. Si se cultiva en una maceta, es indispensable que el recipiente tenga agujeros en la base para permitir la salida del exceso de agua.

Espacio

Antes de plantar un árbol de palta directamente en el jardín, también es importante pensar en su tamaño futuro.

Sus raíces pueden extenderse lateralmente, por lo que no es recomendable ubicarlo demasiado cerca de cimientos, paredes o tuberías.