La NASA destapó un oscuro secreto enterrado bajo el hielo ártico de hace 60 años. Foto: Shutterstock

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) confirmó que dio con un oscuro secreto de Estados Unidos que estaba enterrado en el ártico de Groenlandia. Estaba bajo 30 metros de hielo y fue construido hace más de 60 años.

Se trata de una base militar secreta que albergaba un reactor nuclear y residuos peligrosos, despertando nuevas preocupaciones ambientales por el acelerado deshielo del Ártico.

La NASA destapó un oscuro secreto enterrado bajo el hielo ártico de hace 60 años. Foto: Armada de los EE. UU.

¿Qué descubrió la NASA en el Ártico?

Un hallazgo accidental de la NASA reveló los restos de Camp Century, la misteriosa “ciudad bajo el hielo” construida por Estados Unidos durante la Guerra Fría en Groenlandia.

A unos 30 metros bajo la capa de hielo, el radar avanzado de la agencia espacial detectó una base militar secreta que albergaba un reactor nuclear y residuos peligrosos, despertando nuevas preocupaciones ambientales por el acelerado deshielo del Ártico.

El descubrimiento ocurrió durante un vuelo científico en abril de 2024, cuando científicos del Jet Propulsion Laboratory (JPL) sobrevolaban el noroeste de Groenlandia a bordo de un avión Gulfstream III equipado con el radar UAVSAR (Radar de Apertura Sintética para Vehículos Aéreos No Tripulados).

“Estábamos buscando el lecho de hielo y de repente apareció Camp Century. Al principio no sabíamos qué era”, explicó Chad Greene, científico del JPL a cargo del proyecto.

¿Por qué Estados Unidos construyó esta ciudad bajo el hielo?

Conocida como “la ciudad bajo el hielo”, Camp Century fue construida en 1959 por el Ejército de Estados Unidos en el interior de la capa de hielo de Groenlandia, a unos 240 km de la base Thule (hoy Pituffik Space Base).

Oficialmente, se presentó como una estación científica para probar técnicas de construcción en el Ártico y llevar a cabo investigaciones. De hecho, allí se obtuvieron algunos de los primeros núcleos de hielo que aún se usan en estudios climáticos.

La oscura verdad de la construcción

La verdad era mucho más oscura: formaba parte del secreto Proyecto Iceworm, un ambicioso plan del Pentágono para crear una red de túneles de más de 4000 km bajo el hielo, capaz de albergar y lanzar hasta 600 misiles nucleares móviles dirigidos a la Unión Soviética, protegidos de cualquier ataque enemigo.

La NASA destapó un oscuro secreto enterrado bajo el hielo ártico de hace 60 años. Foto: @ByrdPolar

La base contaba con 21 túneles que sumaban casi 3 km de longitud, viviendas, laboratorios, talleres y un reactor nuclear portátil que proveía energía. Sin embargo, nunca se instalaron misiles allí: la inestabilidad del hielo (que se mueve constantemente) hizo inviable el proyecto. En 1967 la base fue clausurada y abandonada.

Estados Unidos retiró el reactor nuclear, pero dejó atrás residuos radiactivos, químicos y biológicos (combustibles, aguas residuales, PCB, etc.), confiando en que el hielo los sepultaría para siempre.