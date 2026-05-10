El interés por los asteroides cercanos a la Tierra volvió a crecer tras la difusión de información sobre distintos objetos monitoreados por agencias espaciales. Entre ellos aparece Apophis, uno de los cuerpos más conocidos por la comunidad científica debido a su histórico acercamiento previsto para 2029. Aunque durante sus primeros años de observación existió preocupación por una posible colisión, la NASA aclaró que este asteroide será una cuestión de preocupación para el planeta recién en el próximo siglo. Sin embargo, su paso extremadamente cercano será un evento astronómico poco habitual y de enorme valor científico. Apophis fue descubierto en 2004 y rápidamente captó la atención de astrónomos porque, en un primer momento, algunos cálculos sugerían una remota posibilidad de impacto en fechas futuras como 2029, 2036 o 2068. Con nuevas observaciones realizadas mediante telescopios ópticos y radares terrestres, los especialistas lograron refinar su trayectoria orbital. Gracias a esos estudios, hoy existe consenso científico: Apophis no impactará contra la Tierra al menos en los próximos 100 años. Este asteroide tiene un diámetro promedio de 340 metros, aunque su eje mayor supera los 450 metros. El evento más importante ocurrirá el 13 de abril de 2029, cuando Apophis pasará a aproximadamente 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia menor a la de muchos satélites geoestacionarios. Para los científicos, este acercamiento representa una oportunidad única. Será la primera vez en la historia moderna que un asteroide de este tamaño pueda estudiarse tan de cerca con tecnología avanzada. Durante el sobrevuelo, la gravedad terrestre alterará parcialmente la rotación y la órbita de Apophis. Los expertos estiman que podrían registrarse pequeños desplazamientos de material en su superficie debido a la fuerza gravitacional del planeta. La NASA redirigió la misión OSIRIS-REx, ahora rebautizada como OSIRIS-APEX, para estudiar Apophis tras completar su histórica misión en Bennu. Además, la Agencia Espacial Europea impulsará la misión Ramses, diseñada para acompañar al asteroide durante su acercamiento y analizar cómo responde ante la influencia gravitacional terrestre. Entre los principales objetivos científicos figuran: Apophis podrá ser observado desde varias regiones del hemisferio oriental sin necesidad de telescopios profesionales, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. Los especialistas consideran que un acercamiento de este tipo ocurre, en promedio, una vez cada miles de años. Por eso, aunque no existe riesgo de impacto, el paso de Apophis será seguido de cerca por observatorios, agencias espaciales y astrónomos aficionados de todo el mundo.