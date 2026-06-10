Desde la órbita, la Tierra muestra colores que a menudo no se explican a simple vista. Recientemente, una imagen registrada por la Estación Espacial Internacional despertó la atención de la comunidad científica.

La fotografía exhibe una mancha rojiza de grandes dimensiones extendida sobre un fondo blanco de sal a gran altura, ubicada en el continente sudamericano. El misterio fue revelado por los especialistas de la NASA: se trata de la Laguna Colorada, en el Altiplano boliviano.

El aspecto de esta reserva, detectada a 4.300 metros sobre el nivel del mar, no es producto de una anomalía ambiental ni un vertido industrial. En efecto, su origen es el resultado de la biología y la química de uno de los ecosistemas extremos más llamativos de toda América del Sur.

¿Qué es la Laguna Colorada y por qué es roja?

La Laguna Colorada es un lago hipersalino ubicado en el suroeste de Bolivia . Es un ecosistema extremo donde el agua es muy salada, la radiación ultravioleta es intensa y las temperaturas bajan drásticamente por la noche debido a la elevación del terreno.

En estas condiciones adversas, los organismos convencionales no pueden prosperar. Sin embargo, existe una excepción: la Dunaliella salina. Este alga unicelular está adaptada a ambientes hipersalinos y contiene grandes cantidades de sustancias naturales denominadas carotenoides para poder sobrevivir al entorno.

La Laguna Colorada, en Bolivia

Los carotenoides son pigmentos responsables del color naranja en zanahorias y el rojo en tomates. En estas algas, funcionan como una protección vital contra la radiación ultravioleta extrema del Altiplano. Cuando proliferan, tiñen el agua con el color captado por la NASA.

Cabe señalar que el tono de la laguna no es constante. Según la temperatura y la salinidad, el agua puede adoptar matices verdosos cuando predominan otras especies . Por el contrario, el rojo se intensifica de forma notable cuando la Dunaliella salina florece en el ecosistema.

El fondo blanco: bórax y la historia de un lago

El contraste visual de la imagen proviene de la combinación del agua rojiza con el fondo blanco que la rodea. Ese material es bórax, una sal de tetraborato sódico que quedó expuesta a medida que el lago reducía su tamaño original.

A lo largo de los siglos, la Laguna Colorada tuvo una extensión mucho mayor. Al achicarse, dejó una capa irregular de sales y pequeñas islas de bórax.

Estas zonas blanquecinas contrastan dramáticamente con el agua coloreada cuando se observa desde el espacio. Justamente, esta combinación de agua teñida, cristales salinos y superficies blancas genera un efecto visual único.

El ecosistema y el color de los flamencos

La Laguna Colorada es un humedal de importancia internacional protegido por la Convención Ramsar desde 1990. En este hábitat viven llamas, zorros y gatos de montaña, aunque sus habitantes más icónicos son las tres especies de flamencos presentes.

El flamenco andino, el chileno y el de James se alimentan directamente en la laguna. El color rosado de sus plumas proviene de los carotenoides que ingieren a través de las algas y los crustáceos que filtran del agua salada del lago.

De esta forma, este ecosistema extremo ofrece un ejemplo notable de cómo un único compuesto químico puede transformar el paisaje.