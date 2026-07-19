La NASA busca voluntarios para vivir como astronauta durante 14 meses: ofrece alojamiento y exige pocos requisitos

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó una nueva convocatoria para reclutar a cuatro personas que participarán en una misión de simulación diseñada para estudiar cómo responde el cuerpo y la mente humana durante expediciones espaciales de larga duración.

La iniciativa forma parte del programa Moon and Mars Exploration Analog (MMEA) y, según lo previsto, comenzará en agosto de 2027 en el Centro Espacial Johnson, en Houston (Texas). Aunque los participantes permanecerán en la Tierra, vivirán durante más de un año bajo condiciones muy similares a las que enfrentarían los astronautas en un viaje hacia la Luna o Marte.

La información recopilada permitirá a la agencia perfeccionar futuras misiones del programa Artemis y avanzar en la preparación de la exploración humana del planeta rojo.

¿Cómo será la misión simulada de la NASA?

El experimento tendrá una duración de 14 meses. Durante ese período, los voluntarios dedicarán cerca de 12 meses a convivir en hábitats especialmente construidos para reproducir un viaje espacial, mientras que el tiempo restante estará destinado al entrenamiento previo y a las evaluaciones posteriores.

La misión se dividirá en tres etapas.

En la primera, los cuatro integrantes permanecerán dentro de una nave espacial simulada de aproximadamente 60 metros cuadrados, donde deberán desarrollar su rutina diaria como si viajaran desde la Tierra hacia la Luna o Marte. Cada uno contará con un espacio privado para dormir, trabajar y descansar, además de un baño adaptado al entorno de la misión.

Posteriormente, la tripulación será trasladada a un hábitat que recrea una base instalada sobre la superficie de otro planeta. Allí realizarán tareas similares a las previstas para futuras expediciones espaciales.

La experiencia concluirá con el regreso al módulo inicial para simular el viaje de retorno a la Tierra.

¿Qué busca investigar la NASA con este proyecto?

Uno de los principales objetivos del estudio será analizar cómo afecta al organismo el denominado “tiempo marciano”.

La NASA busca voluntarios para vivir como astronauta durante 14 meses: ofrece alojamiento y exige pocos requisitos Fuente: Shutterstock Shutterstock

En Marte, un día, conocido como sol, dura aproximadamente 40 minutos más que un día terrestre. Esa diferencia puede alterar el reloj biológico, modificar los patrones de sueño y afectar tanto el rendimiento físico como la capacidad cognitiva durante misiones prolongadas.

Con los resultados, la NASA busca comprender mejor los riesgos asociados a este tipo de expediciones y desarrollar estrategias que mejoren el desempeño y el bienestar de las futuras tripulaciones.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con una serie de condiciones establecidas por la agencia espacial:

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente con Green Card.

Tener entre 30 y 55 años.

Hablar inglés con fluidez.

Medir hasta 1,88 metros de altura.

Aprobar evaluaciones médicas y psicológicas.

No tener restricciones alimentarias.

No padecer sonambulismo.

No depender de medicamentos para dormir.

Además, la NASA priorizará candidatos con perfiles similares a los de sus astronautas. Por ello, se solicita contar con formación universitaria en áreas como ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas o matemáticas.

También podrán postularse personas con estudios avanzados en disciplinas STEM, mientras que la experiencia militar será considerada como un antecedente valioso dentro del proceso de selección.