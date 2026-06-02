Hay proyectos que empiezan entre burlas y terminan siendo el ejemplo que todo el mundo. Se trata de historias de personas que desafían la realidad en la que viven y en el camino son objeto de burla para sus pares, quienes no creen que podrán alcanzar sus objetivos.

Vita y Jena viven en Ucrania, un país en guerra desde la invasión rusa de 2022, donde el acceso a la vivienda se ha vuelto más complicado y costoso que nunca.

Un día decidieron construir una casa para sus padres en el patio trasero de su propiedad. No contrataron obreros. No llamaron a ningún arquitecto. Compraron bloques de hormigón ligero, buscaron tutoriales, se pusieron a trabajar y grabaron cada paso.

Sus vecinos, al ver la pequeña estructura improvisada que iba levantándose semana a semana, se rieron abiertamente. Hoy tienen una casa de 59 metros cuadrados, sólida, bien aislada, con techo a dos aguas, ventanas estratégicamente ubicadas y un interior funcional.

La construcción artesanal de una vivienda desde cero. Freeimages

Qué materiales usaron y por qué funcionaron

La clave del proyecto fue la elección del material. Vita y Jena descartaron la mampostería tradicional y optaron por bloques de hormigón celular aireado, también conocidos como bloques de hormigón ligero.

La diferencia respecto al ladrillo convencional es significativa: son más grandes, más manejables, más ligeros y ofrecen un aislamiento térmico muy superior, lo que hace la casa más fresca en verano y más cálida en invierno sin necesidad de sistemas de climatización adicionales.

El ahorro en mano de obra fue el factor que hizo viable todo el proyecto. Sin obreros externos ni empresa constructora, el coste se redujo a los materiales y al tiempo invertido por la propia pareja.

No se han publicado cifras exactas del gasto total, pero el proyecto se ha convertido en una referencia del movimiento DIY (Do It Yourself) precisamente por demostrar que construir una vivienda funcional no requiere necesariamente una gran inversión.

Los ladrillos baratos que sirvieron para que la pareja ucraniana pueda construir la vivienda. Shutterstock

Cómo diseñaron la casa para que fuera cómoda con solo 59 metros

El diseño de la vivienda refleja una planificación cuidadosa a pesar de su aparente sencillez. El techo a dos aguas no es solo estético: está pensado para garantizar una buena protección contra la lluvia, facilitar la ventilación natural y ayudar a controlar la temperatura interior sin climatización artificial.

La ubicación de las ventanas fue otro punto deliberado. Están colocadas para maximizar la entrada de luz natural y la circulación del aire, reduciendo la necesidad de iluminación artificial durante el día.

Las escaleras interiores conducen a una habitación adicional bajo el techo, aprovechando el volumen del tejado como espacio habitable sin aumentar la superficie construida.

Los materiales de acabado se eligieron priorizando la facilidad de limpieza y el mantenimiento a largo plazo, dos criterios prácticos que a menudo se pasan por alto en proyectos de autoconstrucción pero que marcan la diferencia en el uso diario de la vivienda.

Cómo la historia de la pareja se volvió viral

Cada etapa de la construcción quedó documentada en vídeo: la colocación de los bloques, el cierre de los muros, la instalación de los marcos de ventanas y puertas, los acabados interiores y la organización del área circundante. El formato time-lapse permitió comprimir meses de trabajo en minutos y mostrar de forma visual el proceso completo de transformación de un terreno vacío en una vivienda habitable.

Ese vídeo es hoy la prueba más contundente de lo que la pareja logró. Y la respuesta más elocuente a los vecinos que se rieron al principio.