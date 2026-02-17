La misión Artemis II de la NASA marca el inicio de una nueva era en la exploración espacial tripulada y se posiciona como el primer paso crítico para el establecimiento del humano en la Luna. El presidente Javier Milei operativizó la relación de los Acuerdos Artemis como un eje de su política exterior. A principios de este año, la Oficina del Presidente informó que la Argentina será parte de la misión. “El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios“, lanzó el comunicado firmado por el jefe de Estado. Los Acuerdos Artemis se pusieron en marcha el 13 de octubre del 2020 en ocho naciones, en base al Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. Se trata de un entendimiento de enfoque común para la exploración y el uso seguro y sostenible del espacio ultraterrestre. El expresidente Alberto Fernández y su canciller Santiago Cafiero firmaron los Acuerdos Artemis en el año 2023, en una ceremonia que tuvo lugar en la Casa Rosada, en presencia del administrador de la NASA, Bill Nelson. De esta manera, la Argentina se convirtió en la 28° nación en firmar los acuerdos. Entre los países latinoamericanos que se involucran están Brasil, Colombia, Ecuador y México. También firmaron Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahrein, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, India, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Rumania, Ruanda, Singapur y Ucrania. La participación local se canaliza a través de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) y un ecosistema de empresas de base tecnológica. La Argentina aporta capacidades específicas en áreas donde ha desarrollado competitividad internacional: Estos desarrollos permiten que empresas locales del sector “New Space” validen sus procesos bajo estándares NASA, lo que facilita la exportación de servicios tecnológicos de alto valor agregado. Según los reportes actualizados de la NASA, el lanzamiento de Artemis 2 está previsto para no antes de marzo de 2026 desde el Kennedy Space Center. Se trata de la primera misión tripulada del programa que busca establecer una base permanente en la Luna. A diferencia de la misión Artemis 1, que no llevó humanos, esta vez cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Ellos viajarán a bordo de la cápsula Orion. Durante 10 días, la tripulación orbitará la Luna, llegando a una distancia récord de 72.000 kilómetros más allá del satélite. El objetivo es validar los sistemas de soporte vital y navegación antes del esperado alunizaje de Artemis 3. El Gobierno de Milei comunicó que participará de la misión Artemis con el despliegue de un microsatélite argentino llamado Atenea de la CONAE, el cual fue desarrollado en conjunto con la empresa argentina VENG S.A, el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y universidades nacionales. “El microsatélite permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, dándole información fundamental a la NASA. “, especificaron desde la OPRA. El dispositivo viajará como carga secundaria y cumplirá funciones críticas: El despliegue se hará durante la primera etapa de la misión a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo cual se convertiría en un récord para un satélite argentino. Desde el punto de vista informativo y económico, la integración en Artemis abre tres puertas fundamentales: Si bien el anuncio ha sido celebrado en Balcarce 50, el sistema científico local enfrenta una etapa de transición. Informes oficiales y académicos advierten sobre el impacto de la reducción de partidas presupuestarias en organismos de investigación básica. De acuerdo al Presupuesto 2026 aprobado recientemente por el Congreso, la inversión en la Función Ciencia y Técnica consolidará una caída real acumulada del46,4% desde 2023, perforando el mínimo histórico hasta alcanzar apenas el 0,149% del PBI. Esta cifra se aleja drásticamente de la Ley de Financiamiento del sector, que preveía llegar al 0,52% para este mismo periodo, que coincide con el inicio de la gestión libertaria. Además, la agencia espacial nacional CONAE sufrió un recorte cercano al 59% en términos reales y el personal se declaró en “estado de alerta y movilización” por lo que denominaron el “ajuste severo” de Milei. Según advirtieron, la situación provocó la paralización de proyectos emblemáticos como lanzador Tronador II, los satélites SAOCOM 2 y SABIA-Mar. Este último es un satélite oceánico Sabia Mar que pasó a sostenerse con partidas mínimas para sostener sus etapas finales: su lanzamiento está previsto para este primer semestre del 2026. En conclusión, Artemis 2 es la vidriera donde el Gobierno de Milei busca mostrar una Argentina moderna y tecnológica. El éxito de la misión no solo se medirá en el espacio, sino en la capacidad de traducir este prestigio en contratos e inversiones para la industria nacional. Como parte de la campaña de difusión global, la NASA permite que cualquier persona sume su nombre a un pendrive que viajará a bordo de la cápsula Orion. Esta iniciativa busca generar un vínculo emocional entre la humanidad y el programa espacial. Para participar, solo tenés que ingresar al sitio oficial de la NASA, registrar tus datos y descargar tu “tarjeta de embarque” digital. Es una forma simbólica, sin costo, de ser parte del primer vuelo tripulado del siglo XXI hacia nuestro satélite.