A 420 kilómetros de CABA, en el partido de Trenque Lauquen, un destino icónico espera a los amantes de la pesca y la naturaleza. Con gran accesibilidad y servicios cercanos, este pueblo ideal para escapadas resulta perfecto para quienes poseen una genuina pasión por este deporte.

Se trata de la laguna Hinojo Grande, reconocida por su notable población de pejerrey, que puede llegar a alcanzar los 500 gramos, particularmente durante esta época del año. El espejo de agua abarca unas 9,000 hectáreas y promete desafíos, así como momentos de total tranquilidad junto al agua en una escapada inolvidable.

La laguna Hinojo Grande, es reconocida por su notable población de pejerrey, que puede llegar a alcanzar los 500 gramos. Fuente: Maps

¿Qué actividades realizar en una escapada a la laguna Hinojo Grande?

Visitar la laguna Hinojo Grande puede ofrecer un espectro de experiencias superiores a las expectativas iniciales. Estas son algunas de las actividades recreativas que se pueden realizar para apreciar sus encantos:

Pesca deportiva.

Picnic junto a la laguna.

Caminatas.

Mates al atardecer.

Acampar junto a la laguna.

Asado en familia.

¿Qué pasos seguir antes de pescar en la laguna de Trenque Lauquen?

Antes de dirigirse a pescar en esta hermosa laguna situada en Trenque Lauquen, considere los siguientes pasos:

1- Obtené una licencia de pesca

2- Revisá el clima

3- Reservá todos los servicios que necesites

Ruta desde CABA a la laguna Hinojo Grande en 5 horas

Para alcanzar la laguna Hinojo Grande desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario realizar un trayecto de aproximadamente 5 horas por la Ruta Nacional 5. Desde la entrada a Trenque Lauquen, la distancia hasta los campings es de únicamente 25 kilómetros.

Aunque la travesía puede parecer extensa, el esfuerzo se justifica al descubrir este impresionante cuerpo de agua que alberga algunos de los pejerreyes más grandes.

Actividades recreativas en la hermosa laguna Hinojo Grande

La región de Trenque Lauquen también ofrece senderos naturales que sorprenden a los amantes del ciclismo. Hay rutas marcadas que permiten explorar el paisaje y disfrutar de la fauna local. Además, la gastronomía del área brinda opciones únicas. Los restaurantes locales destacan platos con ingredientes frescos y típicos de la zona, ideal para disfrutar después de un día de pesca.