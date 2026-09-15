La ciencia lo confirma | Las mujeres son más infieles que los hombres por esta razón y es porque se aburren de sus parejas Fuente: Shutterstock

Un hombre atacó a balazos y puñaladas al amante de su esposa tras descubrir la relación secreta en el celular de su pareja. El violento episodio ocurrió en la localidad correntina de Esquina durante las últimas horas del fin de semana. La víctima logró sobrevivir de milagro después de escapar a pie por una zona boscosa hasta su casa.

El atacante revisó las conversaciones privadas de su mujer y encontró una serie de mensajes comprometedores con otro vecino. Tras confirmar la infidelidad, ideó un plan para vengarse del hombre de apellido Vega sin que nadie lo sospechara. Para lograrlo, tomó el teléfono de ella y comenzó a chatear simulando ser la mujer.

Durante el intercambio de mensajes, el agresor pactó un supuesto encuentro íntimo a solas en un sector alejado de la ciudad. La víctima cayó en el engaño y se dirigió confiada hacia el lugar acordado para la cita. El punto de reunión era un área rodeada de vegetación densa donde nadie podía auxiliarlos.

Descubrió los mensajes y preparó la trampa en el bosque

Vega llegó al sector boscoso esperando encontrar a la mujer, pero en su lugar fue interceptado por el esposo engañado. El agresor, identificado como R.D.P., encaró de inmediato al amante y comenzó una fuerte discusión en el lugar. En pocos segundos, la confrontación escaló hasta convertirse en un ataque desmedido.

En medio del enfrentamiento, el sospechoso sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el cuerpo de la víctima. No contento con eso, empuñó una navaja y le asestó una profunda puñalada en el área del abdomen. La agresión se interrumpió únicamente cuando el herido logró zafarse y emprender la huida.

Con sangre en el cuerpo y malherido, Vega corrió entre la vegetación para salvar su vida. Logró atravesar todo el terreno hasta llegar a la puerta de su propia casa para pedir ayuda familiar. Minutos después, los servicios de emergencia lo trasladaron de urgencia al hospital local de Esquina.

La investigación y la detención del sospechoso

Poco tiempo después de concretar la emboscada, el propio agresor se presentó por sus medios en la comisaría de la zona. Ante las autoridades policiales, el hombre confesó el ataque y entregó los detalles del conflicto matrimonial previa detención. Las fuerzas de seguridad lo arrestaron de inmediato por orden de la fiscalía interviniente.

La víctima permanece internada en el centro de salud donde los médicos lograron estabilizar sus lesiones graves de bala y arma blanca. Por su parte, los peritos judiciales inspeccionaron la escena del crimen para recolectar las evidencias de la agresión. El detenido quedó acusado formalmente y espera ser citado a declaración indagatoria en los próximos días.