Cada vez más personas buscan formas simples de potenciar los beneficios del mate. En ese aspecto, hay una hierba que gana protagonismo por su sabor y sus efectos en el organismo. Se trata de la menta, una planta accesible que no solo refresca la infusión, sino que también aporta propiedades que impactan en la salud física y mental. Su uso cotidiano puede convertirse en un aliado para quienes necesitan mantenerse enfocados y reducir el estrés en la rutina diaria. La menta es reconocida por su efecto sobre la función cognitiva. Sus compuestos naturales ayudan a estimular la actividad cerebral y favorecen la claridad mental. Especialistas señalan que puede mejorar el enfoque, la memoria y la capacidad de atención. Esto la convierte en una opción interesante para estudiantes y personas con alta demanda laboral. Además, tiene propiedades relajantes que contribuyen a disminuir la ansiedad y la fatiga. Por eso también se utiliza en prácticas como la aromaterapia. Al entrar en contacto con el agua caliente del mate, la menta libera sus compuestos activos. Esto potencia sus efectos y permite aprovechar mejor sus beneficios. Incorporar esta hierba a la infusión diaria puede aportar múltiples ventajas para el organismo: Sumar menta al mate es una práctica sencilla que no requiere grandes cambios en la rutina. También es posible incorporar menta en el té, donde sus propiedades se mantienen activas y aportan un efecto similar. En este caso, puede combinarse con té negro, verde o simplemente en infusión, ofreciendo una alternativa relajante y digestiva para distintos momentos del día.