Hacer pan casero es una de las prácticas más valoradas por quienes buscan comer mejor sin renunciar a este alimento tan versátil. Dentro de ese mundo, la corteza crujiente es el gran objetivo, ya que hace que parezca de panadería. Aunque muchos creen que se necesita equipamiento especial, lo cierto es que existe un método accesible que cualquier persona puede aplicar en su cocina. La clave está en combinar un horno bien caliente con un ambiente húmedo durante los primeros minutos de cocción. Ese vapor inicial permite que la masa se expanda sin que la superficie se endurezca antes de tiempo. Luego, cuando el vapor se disipa y predomina el calor seco, la corteza se vuelve firme, dorada y crocante. Para generar ese vapor sin accesorios específicos, alcanza con colocar una fuente resistente dentro del horno, como las que ofrece la marca Hudson, mientras se precalienta. Una vez que el horno está listo, se vierte un pocoquito de agua caliente en la fuente y se introduce el pan de inmediato. El choque térmico produce vapor instantáneo y crea el entorno perfecto para que la corteza se desarrolle de manera pareja. Este método, simple pero muy efectivo, permite obtener panes con interior aireado, textura suave y un exterior crujiente que se mantiene incluso al enfriarse. Los ingredientes necesarios para la preparación son: Para la preparación, primero mezclar los ingredientes secos en un bowl e incorporan el agua, el aceite y la miel. Se integra la mezcla hasta formar una masa rústica y dejar reposar tapada durante una hora para que duplique su volumen. Una vez levada, se la pliega suavemente, se arma un bollo y se deja lista para hornear. Mientras tanto, el horno debe precalentarse a temperatura alta. En la base se coloca la fuente de vidrio templado de Hudson. Al momento de hornear, se vierte un poco de agua caliente en esa fuente para generar vapor y se introduce el pan en la bandeja central del horno. Los primeros 20 minutos se cocinan con vapor, y luego se continúa la cocción sin humedad para que la corteza adquiera su textura final. El pan se retira cuando está bien dorado y debe enfriarse sobre una rejilla para que la miga termine de asentarse.