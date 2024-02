La dieta de la longevidad: un estudio científico reveló que previene enfermedades y aseguró que puede rejuvenecer 2 años y medio la edad biológica

La búsqueda de la "eterna juventud" ha sido una constante en la historia de la humanidad. Ahora, un estudio revolucionario liderado por el reconocido bioquímico ítalo-estadounidense Valter Longo reveló que una dieta puede ser la clave para prevenir enfermedades y revertir el envejecimiento.

Longo, bioquímico y director del Instituto de Longevidad de la Universidad de California, ha dedicado décadas a investigar los mecanismos que influyen en el envejecimiento y la salud.

El enfoque de este especialista en el ayuno como herramienta para la longevidad lo ha llevado a desarrollar la Dieta que Imita el Ayuno (DIA), una innovadora estrategia nutricional para promover la salud y la longevidad.

Los impactantes beneficios de la Dieta que Imita el Ayuno (DIA)

Un reciente estudio publicado en la revista Nature Communications ha sacudido el mundo de la ciencia al demostrar los impactantes beneficios de la DIA en la salud y el envejecimiento.

Los ciclos de 5 días de DIA, realizados durante 3 o 4 meses, demostraron grandes beneficios como:

Menor riesgo de diabetes (menor resistencia a la insulina)

Mejores parámetros relacionados con la inmunidad (mejor proporción linfoide-mieloide de glóbulos blancos)

Menor grasa abdominal y dentro del hígado

Menor riesgo de desarrollar síndrome metabólico

¿Cómo se llevó adelante el estudio?

La investigación realizada por el Instituto de Longevidad reclutó a cien participantes hombres y mujeres de diversas edades (entre 18 y 70 años de edad).

La DIA se basa en una dieta rica en grasas insaturadas y baja en calorías. (Foto: Archivo)

Divididos en dos grupos, uno siguió la DIA en periodos de 5 días al menos durante 3 o 4 meses, mientras que el otro mantuvo una dieta normal o de estilo mediterráneo durante 25 días, según señala un artículo del sitio web alimente.elconfidencial.com.

Los resultados fueron asombrosos, con el grupo de DIA mostrando una reversión de hasta 2 años y medio en la edad biológica. Longo insiste que "este estudio muestra por primera vez la evidencia de reducción de la edad biológica, acompañada de evidencia de rejuvenecimiento de la función metabólica e inmune".

¿En qué se basa la dieta DIA?

La DIA se basa en una dieta rica en grasas insaturadas y baja en calorías, proteínas y carbohidratos. Diseñada para imitar los efectos del ayuno de agua, esta dieta proporciona los nutrientes necesarios para que sea más fácil de seguir.

Alimentos como sopas vegetales, barritas energéticas y suplementos nutricionales (desarrollados por L-Nutra) juegan un papel clave en esta estrategia.

Los participantes mostraron una reversión de hasta 2 años y medio en la edad biológica. (Foto: Archivo)

Longo aclara que este esquema de dieta no es para todos y no se puede hacer sin supervisión médica. Por ejemplo, la DIA no se debe hacer cuando se toman medicamentos para el control de la glucosa porque la combinación es potencialmente letal.

Tampoco está indicada a partir de los 70 años de edad, durante el embarazo y en personas con anorexia.

Antes de realizar un plan alimenticio específico es importante consultar con un especialista en nutrición.