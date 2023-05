La desgarradora muerte que golpea a Luciana Salazar: "Lo mataron, hijos de..." 

Luciana Salazar atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, al enterarse de la muerte de Raúl Sotelo, su mejor amigo y confidente. La víctima fue encontrada sin vida en un hotel del barrio porteño de Palermo.

"Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, hijos de re mil...", se descargó la modelo en su cuenta de Twitter, este lunes por la noche.

Horas más tarde, Salazar manifestó con profundo dolor: "Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo . Se me fue una parte de mi vida".

¿Quién era Raúl Sotelo?

Charles Raúl Sotelo era un reconocido estilista y dueño de las barberías Bacan, una cadena que cuenta con sucursales en Recoleta, Belgrano, Villa Urquiza, Tribunales, Palermo Hollywood, Mataderos, Villa Crespo y Pilar, entre otras localidades.

En varias oportunidades, Luciana compartió fotos con en sus locales, como en su peluquería ubicada sobre la calle Gorostiaga al 2000. Además, disfrutaban de cenas y salidas nocturnas.

Raúl Sotelo.

A través de sus Instagram, con más de 20.000 seguidores, Raúl solía mostrar fotos de su profesión como estilistas, así como también de sus vínculos más cercanos.

Por el momento, los investigadores no pudieron determinar las causas de fallecimiento .



¿Cómo sigue la investigación policial?

El estilista Sotelo apareció sin vida, boca arriba en la cama de uno de sus departamentos en el Live Hotel Palermo Hollywood, donde residía hace más de cuatro años.

Por lo pronto, se investigan las causas de su muerte, dado que no se detectó ningún signo de violencia, robo o criminalidad en el cuerpo de la víctima o en la vivienda ubicada en el cuarto piso de Nicaragua al 6045.

Según le indicó su hermana a la Policía de la Ciudad, no tenían rastros del estilista desde el sábado último. Su muerte quedó bajo la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N|10, a cargo del fiscal Santiago Vismara.