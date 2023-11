"La Culpa La Tiene el Tinto por China Battistello": una noche de teatro y maridaje

Wish Me Wine, China Battistello y Why Not anunciaron la presentación de una noche de teatro única en su tipo, en la que se combina el disfrute de las copas con amigos y la oportunidad de aprender sobre maridaje en un ambiente teatralizado. Este emocionante evento, denominado "La Culpa La Tiene el Tinto por China Battistello", promete ser una experiencia inolvidable para los amantes del vino y la buena compañía.

La velada, que se llevará a cabo el sábado 11 de noviembre a las 21 en el auditorio Actuarte, en Remeros Plaza Shopping, Tigre, invita a los asistentes a disfrutar de una cata teatralizada. Se probarán 4 vinos de Bodega Salentein, acompañando cada uno con ricos quesos y charcuterie de Say Cheese, mientras se aprende sobre maridaje de una forma simple para poder aplicarlo al momento de organizar una comida, tener una cita, de cocinar en casa y decidir con seguridad que vino abrir y como potenciar el placer.

China Battistello es la Sommelier y creadora de Wish Me Wine, un emprendimiento de Catas Privadas y venta de vinos personalizada de Zona Norte. Wish Me Wine nació con el propósito de generar buenos momentos y poder aprender, descubrir y disfrutar del vino junto a los que más queremos





China Battistello.

"Esta es una oportunidad excepcional para disfrutar de la primavera, la compañía de amigos y la magia del teatro, todo en un solo evento. No te pierdas esta oportunidad de sumergirte en el mundo de los vinos y el maridaje de una forma única y entretenida",dijeron los organizadores.