La ciencia lo confirma | Las mujeres son más infieles que los hombres por esta razón y es porque se aburren de sus parejas Fuente: Shutterstock

Un estudio realizado por investigadoras de la Universidad Estatal de Missouri volvió a poner en debate las diferencias entre hombres y mujeres respecto a la infidelidad.

Según las conclusiones de la investigación, las mujeres serían más propensas a engañar a sus parejas debido al aburrimiento sexual y a la búsqueda de nuevas experiencias.

Además, las especialistas sostienen que todavía existen muchos mitos alrededor de la libido femenina y la monogamia.

El estudio que derriba uno de los mayores mitos sobre las mujeres y la infidelidad

Las antropólogas responsables del estudio aseguran que la idea de que las mujeres tienen menos deseo sexual que los hombres “es errónea”. De acuerdo con la investigación, ellas “anhelan la variedad sexual y esto puede llevar a la infidelidad”.

La ciencia lo confirma | Las mujeres son más infieles que los hombres por esta razón y es porque se aburren de sus parejas Fuente: Shutterstock

La antropóloga Wednesday Martin, autora del libro Untrue, definió este fenómeno como “la gran corrección”.

Para desarrollar su trabajo, entrevistó a sociólogos, investigadores sexuales y antropólogos especializados en relaciones de pareja.

“La nueva investigación está corrigiendo las nociones falsas de que las mujeres tienen menos libido, o el tópico de que las mujeres son monógamas por naturaleza y que son fáciles de formar pareja de por vida”, explica la especialista.

La razón por la que las mujeres serían más infieles que los hombres, según la ciencia

Según la especialista, existe una diferencia clave entre la forma en que hombres y mujeres experimentan el deseo sexual.

La ciencia lo confirma | Las mujeres son más infieles que los hombres por esta razón y es porque se aburren de sus parejas Fuente: Shutterstock

“Mientras que los hombres pueden tener niveles más altos de deseo espontáneo, las mujeres toman la delantera para el deseo de respuesta o desencadenado. Las mujeres se aburren de la uniformidad sexual”, precisa.

Además, Martin sostiene que durante años se instaló una idea equivocada sobre el comportamiento sexual femenino. “Hemos internalizado esta idea de que los hombres son el sexo más lujurioso y eso no es cierto”, asevera.

La investigación también cuestiona otro mito muy extendido: que las mujeres son infieles únicamente por motivos emocionales mientras los hombres lo hacen por deseo físico.

Lo que descubrieron los investigadores sobre las mujeres que engañan a sus parejas

Para llegar a estas conclusiones, el estudio analizó a varias mujeres que utilizaban un sitio web destinado a encuentros extramatrimoniales.

Tras entrevistarlas personalmente, los investigadores descubrieron que muchas buscaban exclusivamente experiencias sexuales y no necesariamente una conexión emocional.

Algunas participantes reconocieron atravesar matrimonios con poca química en la intimidad. Sin embargo, la mayoría aseguró sentirse feliz en sus relaciones de pareja.

“Entonces, ahí se cae el mito de que las mujeres que engañan están infelizmente casadas”, concluye Martin.