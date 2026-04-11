Superar una ruptura amorosa suele ser un proceso difícil que muchas personas intentan medir en tiempo. Durante años se repitió que olvidar a una expareja podía llevar entre seis meses y dos años. Sin embargo, una investigación reciente cambió por completo esa idea y mostró que el proceso puede ser mucho más largo. Los resultados sorprendieron incluso a los propios especialistas. El estudio analizó cómo evoluciona el vínculo emocional después de una separación y reveló datos que explican por qué soltar a alguien no es tan simple como parece. Según una investigación de la Universidad de Illinois, el proceso de desapego emocional puede extenderse mucho más de lo esperado. En promedio, una persona tarda alrededor de cuatro años en superar completamente a su ex. El estudio, publicado en la revista Social Psychological and Personality Science, analizó a más de 320 adultos que habían tenido relaciones de al menos dos años. A través de distintos cuestionarios, se evaluó el nivel de apego que aún mantenían. Además, los resultados indicaron que pueden pasar hasta ocho años antes de que una expareja sea vista como alguien totalmente ajeno. Esto refleja la profundidad del vínculo emocional que se genera en una relación. El proceso de superar a una expareja no depende solo de lo emocional, sino también de factores biológicos. Según explicó el neuropsicólogo Sebastian Ocklenburg, el cerebro responde de manera compleja ante este tipo de vínculos. Las relaciones generan conexiones profundas que no desaparecen de un día para otro. Incluso después de la ruptura, el cerebro continúa procesando esos lazos. Por eso, el desapego suele ser gradual y puede llevar más tiempo del que se espera. Cada persona atraviesa este proceso de manera diferente. Aunque el promedio es de varios años, no todas las personas tardan lo mismo en superar una relación. Existen factores que pueden influir directamente en la duración del proceso. Estos elementos pueden hacer que el proceso sea más corto o más largo según cada situación. Por eso, no existe un tiempo exacto que se aplique a todos. Más allá del tiempo, los especialistas coinciden en que la forma en la que se gestiona la distancia es fundamental. Reducir el contacto y generar nuevos hábitos ayuda a acelerar el desapego. También es importante entender que el proceso no es lineal y puede tener avances y retrocesos. Aceptar esto permite transitar la ruptura de manera más saludable. En definitiva, superar a una expareja no es cuestión de meses, sino de cómo cada persona logra reconstruirse emocionalmente con el paso del tiempo.