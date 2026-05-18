El asteroide 2026 JH2 fue detectado hace apenas unos días y su proximidad ya encendió las alarmas en la comunidad científica.

Un asteroide del tamaño de un edificio pasará este lunes a 90,000 kilómetros de la Tierra. El objeto, identificado como 2026 JH2, fue detectado hace apenas unos días y su proximidad ya encendió las alarmas en la comunidad científica.

Es “tan cerca como sea posible sin chocar”, explicaron los científicos. Según publicó el medio británico Daily Mail, la distancia equivale a una cuarta parte de la separación entre nuestro planeta y la Luna . El investigador Mark Norris, de la Universidad de Lancashire, advirtió que un objeto de esas dimensiones podría arrasar una ciudad completa en caso de impacto directo.

Qué tan cerca de la Tierra pasará el asteroide

El asteroide mide entre 16 y 35 metros de diámetro y viaja a más de 8 kilómetros por segundo. Al respecto, el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia comparó el evento con el meteorito de Cheliábinsk, que cayó a la tierra en 2013.

Este cuerpo celeste es considerado “el más grande que ha colisionado con el planeta en el siglo XXI”: medía unos 20 metros, explotó en la atmósfera y liberó una energía 30 veces superior a la bomba de Hiroshima. Dejó más de 1,500 heridos sin llegar a tocar el suelo.

A pesar de esto, las simulaciones confirman que no existe riesgo de colisión durante al menos los próximos 100 años .

El objeto, identificado como 2026 JH2, fue detectado hace apenas unos días.

Qué puede hacer la humanidad ante un asteroide peligroso

El 2026 JH2 fue detectado días antes de su paso más cercano, lo que en un escenario de impacto real dejaría margen de respuesta casi nulo.

En 2022, la misión DART de la NASA demostró que es técnicamente posible desviar un asteroide mediante el impacto de una nave espacial. Sin embargo, los científicos reconocen que no existen sistemas listos para responder ante una amenaza detectada con poco tiempo de anticipación.