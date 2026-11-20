Desde la composición corporal hasta determinados rasgos vinculados con el rendimiento cognitivo, la genética humana atravesó transformaciones a lo largo de milenios.

La genética humana no permaneció intacta a lo largo de la historia. Un nuevo descubrimiento científico demostró que el ADN de las poblaciones humanas experimentó cientos de modificaciones durante los últimos milenios, como consecuencia de los cambios ambientales y las condiciones que enfrentaron nuestros antepasados para sobrevivir.

La investigación, publicada en la revista Nature, examinó 15.836 genomas de individuos que vivieron en Eurasia occidental y permitió identificar numerosas variantes genéticas cuya frecuencia aumentó o disminuyó a lo largo del tiempo por efecto de la selección natural.

Qué descubrieron los científicos al analizar más de 15.000 genomas humanos

El trabajo fue realizado por un equipo internacional de investigadores que desarrolló un método para detectar señales de selección natural a partir de muestras de ADN correspondientes a diferentes períodos históricos.

En total, los especialistas estudiaron 15.836 individuos de Eurasia occidental, de los cuales 10.016 aportaron información genética nueva. El conjunto de datos abarcó aproximadamente 18.000 años de historia humana y permitió reconstruir cómo cambiaron determinadas variantes genéticas entre distintas generaciones.

Uno de los resultados más importantes fue la identificación de cientos de variantes afectadas por una selección natural direccional intensa durante los últimos 10.000 años.

Este mecanismo evolutivo ocurre cuando una variante genética que ofrece alguna ventaja reproductiva o de supervivencia aumenta su frecuencia dentro de una población a través de las generaciones.

De esta manera, los científicos pudieron observar que la evolución humana no fue solamente un proceso de cambios ocurridos en un pasado remoto: también continuó actuando durante períodos relativamente recientes de nuestra historia.

Cómo influyeron el ambiente y los cambios en el estilo de vida en la evolución humana

Un equipo internacional de científicos analizó 15.836 genomas antiguos y descubrió cientos de variantes genéticas que cambiaron por selección natural durante los últimos 10.000 años. Fuente: Pixabay

Las modificaciones identificadas permiten comprender cómo las condiciones en las que vivieron nuestros antepasados influyeron en la composición genética de las poblaciones actuales.

A lo largo de los últimos milenios, los seres humanos atravesaron transformaciones profundas en su alimentación, sus actividades cotidianas, sus asentamientos y su relación con el entorno.

La expansión de la agricultura, los cambios en los hábitos alimentarios, la vida en comunidades cada vez más numerosas y la exposición a diferentes condiciones ambientales modificaron las presiones evolutivas a las que estuvieron sometidas las poblaciones.

En ese contexto, algunas variantes genéticas pudieron ofrecer ventajas frente a determinadas condiciones y transmitirse con mayor frecuencia a las siguientes generaciones.

Los investigadores utilizaron estos cambios en la frecuencia de los alelos para distinguir las señales de selección natural de otros fenómenos, como las migraciones y los movimientos de población.

Qué cambios genéticos encontraron y qué revelan sobre el ser humano actual

Tras estudiar más de 15.000 muestras de ADN antiguo, los investigadores identificaron cambios genéticos asociados con la selección natural y reconstruyeron parte de la transformación biológica de nuestra especie. Foto: Archivo.

Otro de los aspectos más llamativos del estudio fue que los científicos identificaron modificaciones en combinaciones de variantes genéticas vinculadas con características complejas .

Entre los resultados, encontraron cambios en conjuntos de alelos que actualmente permiten predecir determinados rasgos, entre ellos:

Composición corporal: detectaron una disminución en las puntuaciones genéticas asociadas con la grasa corporal.

Salud mental: observaron una reducción en las puntuaciones genéticas relacionadas con la esquizofrenia.

Rendimiento cognitivo: identificaron un aumento en las puntuaciones genéticas asociadas con medidas de desempeño cognitivo.

El estudio que podría cambiar lo que sabemos sobre la evolución genética

La investigación también permitió estimar coeficientes de selección para 9,7 millones de variantes genéticas, una cantidad de información que amplía considerablemente las posibilidades de estudiar cómo actúa la selección natural sobre el genoma humano.

Hasta ahora, gran parte de las investigaciones sobre evolución genética se había concentrado en un número relativamente reducido de ejemplos en los que una variante beneficiosa aumentaba de manera marcada su presencia en una población.

El nuevo trabajo demuestra que el proceso fue mucho más extendido y que cientos de variantes experimentaron cambios importantes durante los últimos 10.000 años.

Los resultados representan un avance para comprender la relación entre genética, ambiente y evolución. Además, muestran que el ADN antiguo puede aportar información que no siempre es posible reconstruir mediante el análisis de personas que viven en la actualidad.