La alimentación perfecta que te aportará la cantidad de colágeno necesaria para retrasar el envejecimiento de la piel

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo; sin embargo, no siempre le damos el cuidado que necesita para mantenerse saludable. Como el resto del cuerpo, necesita cuidados para que su vitalidad dure la mayor cantidad de tiempo posible y su desgaste sea equilibrado.



Cuando se termina la juventud, la piel va perdiendo colágeno como parte del proceso natural del ser humano. Pero se puede combatir y retrasar los primeros signos del envejecimiento ayudando a crear colágeno a través de la alimentación. La escasez de producción se puede paliar con la ingesta de otros nutrientes.

Dormir mejor: las 8 técnicas de respiración que tenés que poner en práctica para tener un descanso perfecto

El beneficio para los jubilados de $ 800.000: para qué y cómo lo pueden utilizar

El colágeno es una proteína que representa más del 25 % del total de todas las que integran nuestro organismo. Es, sin lugar a dudas, muy importante para nuestro cuerpo y debemos procurar que no escasee.

El consumo de carne ayuda a incorporar colágeno a nuestro organismo. (Fuente: Archivo).

Colágeno: la alimentación que retrasa el envejecimiento de la piel

Según el sitio especializado Alimente, hay ciertos alimentos que retrasan el envejecimiento de la piel.

Arándanos y moras . Aportan vitamina E que posee un alto poder antioxidante y ayuda a renovar las células . Protege el tejido corporal perjudicado por sustancias llamadas radicales libres.





. Aportan vitamina E que posee un alto poder antioxidante y ayuda a . Protege el tejido corporal perjudicado por sustancias llamadas radicales libres. Carnes . De pollo, vaca, cabra, cerdo, todas estas carnes proporcionan una gran abundancia de colágeno. La carne blanca es recomendable comerla con mayor frecuencia que la roja.





. De pollo, vaca, cabra, cerdo, todas estas carnes proporcionan una gran abundancia de colágeno. La carne blanca comerla con mayor frecuencia que la roja. Pescado . Sobre todo el azul como el salmón, caballa o las sardinas. Además, son una fuente importante de Omega 3.





. Sobre todo el azul como el salmón, caballa o las sardinas. Además, son una fuente importante de Huevos . En las proteínas que aportan la clara y la yema del huevo, el colágeno tiene un papel fundamental.





. En las proteínas que aportan la clara y la yema del huevo, el colágeno tiene un papel fundamental. Gelatina. Es una fuente de glicina y prolina, fundamentales para huesos, cartílagos, tendones y para la piel.

El sol es uno de los principales enemigos de la piel, por eso siempre es necesario usar protección. (Fuente: Freepik).

Según detalla el sitio Nieva, no solamente se trata de consumir alimentos ricos en colágeno, sino también otros nutrientes que estimulan su síntesis. Por eso, a la hora de armar la dieta, no nos puede faltar licopeno, vitamina C, ácidos grasos saludables y los minerales que se encuentran en:

Tomates.

Frutillas.

Cítricos.

Frutos secos.

Colágeno: ¿qué efecto tiene en el cuerpo?

El colágeno interfiere en el proceso del envejecimiento de la piel. La proteína más común en el cuerpo humano se encarga de formar la estructura del organismo, uniendo los tejidos como la piel, músculos o huesos.



Su presencia es vital para el desarrollo de una persona y a partir de los 25 años la producción va disminuyendo.

También se encuentra en otras partes del cuerpo como los dientes, las córneas o los vasos sanguíneos. De hecho, hay 16 tipos de colágeno, siendo el I, II, III y IV los más importantes. Además, contribuye en los procesos de coagulación del cuerpo.

Piel: hábitos y cuidados que ayudan a mantenerla saludable

Para que la piel no pierda elasticidad y luzca con aspecto juvenil, también es necesario prestar atención a prácticas que aceleran el proceso de envejecimiento.



Además de fomentar el colágeno a través de la alimentación, hay que evitar aquello que perjudique el estado de la piel y el principal enemigo es el sol. Nunca hay que olvidar colocarse protección solar, para evitar manchas.

Fumar causa múltiples daños en nuestro organismo y para la piel también es perjudicial. (Fuente: Freepik)

Fumar es otro de los hábitos no saludables, que también incide en la piel.

En cuanto a la alimentación, hay alimentos que envejecen y dañan la piel.

Astrología: los 7 signos del zodíaco más propensos a romperte al corazón

Cómo liberar la "mochila emocional": la importancia de trabajar en los traumas del pasado

Evitar el azúcar y los carbohidratos refinados es fundamental para un estado saludable. Un grupo de investigadores de la Dartmouth Medical School, en Estados Unidos, concluyó que el azúcar es un obstáculo para que nuestro organismo repare el colágeno dañado.