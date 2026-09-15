Kike, albañil: “Los jóvenes vienen a trabajar y nos dicen que la obra es muy dura, qué generación de blanditos”.

En España existe una fuerte crisis del mercado laboral en construcción en los últimos años.

Por este motivo, muchos argentinos toman la decisión de emigrar al país europeo para sumar sus conocimientos de albañilería frente a las constantes quejas de los empresarios de la construcción sobre las nuevas generaciones de trabajadores.

En este marco, se viralizó el testimonio de un empresario, especializado en la construcción de piletas, que se refirió a los jóvenes que no se amoldan a las exigencias que tiene el rubro.

Qué dijo el albañil sobre los jóvenes

Kike Urdiales, albañil y empresario, compartió un video de TikTok donde se reflexionó y atacó a los jóvenes albañiles.

“Vaya generación de blanditos que viene, que ponemos anuncios, vienen a trabajar aquí con toda la ilusión y nos dicen que la obra es muy dura” , manifestó.

Asimismo, continuó: “Que cualquier empresario de la construcción, del campo o de muchos otros sectores me diga si lo que hablamos es así o no. La gente no quiere trabajar, no se quiere esforzar; incluso ofreciendo salarios altos, abandonan”.

“No estoy hablando de pagar el salario mínimo, estoy hablando de ganar dinero”, manifestó Kike, quien estaba molesto por la actitud de varios trabajadores que contrató a lo largo de sus años.

El operario de Kike reafirma la posición de su jefe

No obstante, no todo es negativo, ya que el mismo influencer de la construcción mostró un testimonio totalmente diferente.

En el video, Kike compartió la historia de Sergio, quien es uno de los operarios que trabaja junto a él y que inspira al propio Kike a seguir adelante.

Sergio manifestó: “Vienen y te duran un día, pero literal. Si hace calor, te dicen: ‘es que hace mucho calor’. Y si una caja de azules pesa mucho y hay que subirla por la escalera, se te van al día siguiente y no vuelven”.

Así concluyó Urdiales su video de TikTok que rápidamente se viralizó y generó de qué hablar en el medio del debate español en el rubro de la construcción. “Así está el país, ya lo sabéis. Un mensaje a toda esa generación de blanditos, a ver si endurecéis”, concluyó.