La reflexión del filósofo prusiano invita a cuestionar los incentivos externos y a priorizar la construcción de una ética autónoma y genuina.

La premisa de Immanuel Kant sobre la crianza mantiene una vigencia asombrosa. En un presente donde la inmediatez y el consumo parecen dictar las reglas, sus palabras operan como un llamado de atención: condicionar la conducta infantil a través de beneficios o reprimendas no construye moralidad, sino conveniencia.

Para el referente de la Ilustración, el verdadero valor de un acto no reside en sus consecuencias, sino en la intención detrás de él.

El riesgo del condicionamiento externo: qué dice Kant

Kant argumentaba que la moral no puede ser el resultado de una transacción. Si un niño se comporta bien para obtener un dulce o evitar un reto, su brújula interna no se guía por la justicia, sino por el cálculo personal. Bajo esta lógica, la ética se convierte en una herramienta estratégica y no en una convicción profunda.

El peligro, advertía el pensador, es que este método moldea adultos “mercenarios” de la conducta: personas que solo actúan de forma íntegra cuando existe un ojo externo que juzga o un incentivo que premia. La conciencia moral, en este esquema, queda anulada por el interés.

Immanuel Kant, filósofo y pensador, también dijo: “La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, la debilidad del fuerte”. Wikimedia Commons

Para la ética kantiana, actuar bien debe ser un fin en sí mismo. Kant proponía que la educación debe orientarse hacia la autonomía, es decir, la capacidad de darnos a nosotros mismos leyes morales basadas en la razón y el respeto por el otro.

Educar únicamente a base de sanciones y premios limita el desarrollo de esta autonomía. “Se acostumbra al niño a moverse por inclinaciones egoístas”, sugería el filósofo. Al hacerlo, se posterga el aprendizaje de principios universales que deberían ser la base de cualquier sociedad sana.

El desafío de una educación con propósito

Implementar esta visión hoy no requiere eliminar las consecuencias de los actos, sino desplazar el foco del “qué” (el premio) al “por qué” (el valor). El objetivo pedagógico moderno, alineado con Kant, es fomentar la reflexión, la empatía y la responsabilidad.

Cuando un niño entiende el impacto de sus acciones en los demás y en sí mismo, la necesidad de una recompensa externa desaparece. El reto para padres y docentes es enorme: dejar de lado los resultados rápidos del condicionamiento para apostar por el camino, más lento pero duradero, de la formación del carácter. Solo así se logran personas que hagan lo correcto simplemente porque es lo correcto.