Pocas frases han moldeado tanto el debate político como “el fin justifica los medios”. Se usa para criticar a gobernantes, para describir estrategias empresariales cuestionables, para calificar decisiones moralmente ambiguas. Y casi siempre viene acompañada del mismo nombre: Nicolás Maquiavelo. El problema es que el político y filósofo florentino nunca la escribió. En ninguna página de El Príncipe, su obra más célebre publicada en 1532, ni en ningún otro de sus textos aparece esa formulación de forma textual. La frase que define a Maquiavelo ante la historia no es suya. La confusión tiene una explicación lógica. En El Príncipe, Maquiavelo sostuvo que el ejercicio del poder debe juzgarse por sus resultados y que un gobernante necesita ser pragmático, incluso cuando eso implica decisiones que la moral convencional reprobaría. Esa idea, resumida y simplificada durante siglos, acabó cristalizando en una sentencia que nunca pronunció pero que sintetiza, con bastante fidelidad, parte de su pensamiento. El verdadero autor de la frase fue el jesuita alemán Hermann Busenbaum, que la expresó en latín en 1645 en su tratado de ética Medulla theologiae moralis. La formulación original fue “cum finis est licitus, etiam media sunt licita”, que se traduce como “cuando el fin es lícito, también lo son los medios”. El contexto era teológico, no político: Busenbaum reflexionaba sobre la moralidad de las acciones en función de su propósito dentro de la doctrina católica. La ironía es considerable. La frase que el mundo asocia al cinismo político y a la manipulación del poder fue escrita por un sacerdote jesuita para un manual de ética religiosa. Que acabara atribuida a Maquiavelo dice tanto sobre la reputación que se construyó alrededor de su obra como sobre la forma en que las ideas circulan y se deforman con el tiempo. Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y Napoleón Bonaparte, lector confeso de El Príncipe, también han sido señalados en distintos momentos como posibles autores, sin que ninguno de los dos dejara un texto que lo respalde con claridad. Lo que sí escribió Maquiavelo es, en muchos sentidos, más matizado y más incómodo que la frase que le atribuyen. En El Príncipe argumentó que la coherencia entre fines y medios era condición necesaria para gobernar con legitimidad: un gobernante que declara querer mejorar la educación no puede privar de ella a los más vulnerables sin que esa contradicción destruya la base de su autoridad. No era, por tanto, una carta blanca para cualquier método, sino una exigencia de consistencia política. Entre las frases verificables que sí dejó escritas destaca una que resume su visión de la lucidez como virtud política: “El que no detecta los males cuando nacen no es verdaderamente prudente”. También dejó reflexiones sobre la naturaleza del poder que siguen siendo perturbadoramente actuales: “Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”, o “Puede combinarse perfectamente el ser temido y el no ser odiado”, que apunta a una geometría del poder que ningún manual moderno de liderazgo ha superado del todo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469, hijo de un abogado de familia noble pero empobrecida. Desarrolló su carrera como funcionario de la república florentina durante el período en que Florencia se gobernó a sí misma, hasta que los Médici recuperaron el poder en 1512 y lo destituyeron. Fue en ese exilio político donde escribió El Príncipe, dedicado precisamente a los Médici en un intento, nunca del todo exitoso, de recuperar su influencia. Murió el 21 de junio de 1527 a los 58 años, a causa de una peritonitis, sin haber visto publicada en vida su obra más influyente. La palabra “maquiavélico” como sinónimo de astucia sin escrúpulos llegó después, construida sobre una lectura que él mismo no habría reconocido del todo como propia.