Las citas célebres suelen viajar más rápido que los libros donde supuestamente nacieron. Cambian de autor, se simplifican, se adaptan al presente y terminan convertidas en verdad popular. Pocas lo muestran tan bien como la sentencia sobre dar un pescado o enseñar a pescar. La frase suele atribuirse a Maimónides, médico, rabino y filósofo nacido en Córdoba en 1138. Sin embargo, los especialistas en historia de las citas sostienen que no aparece formulada así en sus obras. Lo que sí existe en su pensamiento es una idea muy cercana: la forma más alta de ayuda no consiste en regalar dinero, sino en dar herramientas para que una persona pueda sostenerse por sí misma. Maimónides, también conocido como Moshe ben Maimon o Rambam, fue una de las figuras intelectuales centrales del judaísmo medieval. Además de escribir tratados religiosos y filosóficos, ejerció la medicina en Egipto y dejó textos sobre ética, salud y organización social. En su obra Mishneh Torah, dentro de las leyes sobre caridad, desarrolla una conocida escala de ocho niveles de ayuda. El más alto consiste en sostener a una persona antes de que caiga en la pobreza: darle empleo, asociarse con ella o facilitarle un medio para trabajar. Esa lógica es la que llevó a vincularlo con la frase del pescado. No habla de peces, pero sí de autonomía económica. La diferencia no es menor. Para Maimónides, la caridad no debía humillar ni perpetuar la dependencia. Ayudar bien significaba permitir que alguien recuperara dignidad, ingresos y capacidad de decisión. Aunque millones de personas la citan con su nombre, investigadores dedicados al rastreo de citas indican que la versión moderna de enseñar a pescar parece mucho más tardía. Una de las formulaciones tempranas más cercanas aparece en 1885, en una novela de Anne Isabella Thackeray Ritchie: si das un pez a un hombre volverá a tener hambre; si le enseñas a atraparlo, le haces un bien. Otras fuentes modernas señalan que también fue atribuida a proverbios chinos, a Lao Tse e incluso a Confucio. No existe consenso firme sobre un autor único. Lo que sí parece claro es que la asociación directa con Maimónides surge como paráfrasis posterior de sus ideas sobre trabajo y asistencia social. Esto no reduce su valor cultural. Al contrario: muestra cómo ciertas ideas sobreviven aunque cambie la firma al pie. La frase conserva fuerza porque resume una discusión actual: qué tipo de ayuda transforma de verdad una vida. Subsidios, empleo, formación profesional, microcréditos, becas o acompañamiento laboral siguen girando alrededor de esa tensión entre urgencia inmediata y solución duradera. También interpela al mundo del trabajo moderno. En una economía atravesada por automatización, inteligencia artificial y cambios constantes, aprender habilidades nuevas se volvió una forma contemporánea de pescar. Ya no se trata solo de una caña o un oficio manual, sino de conocimientos que permitan adaptarse. Por eso el nombre de Maimónides vuelve una y otra vez. Tal vez no escribió la frase exacta, pero sí dejó una intuición poderosa: la ayuda más profunda no es la que resuelve hoy, sino la que permite seguir mañana.