Elegir qué comer antes de dormir puede marcar la diferencia entre una noche de descanso reparador y un día siguiente cargado de cansancio. Según especialistas en nutrición, existe un snack simple y natural que no solo favorece el sueño, sino que también ayuda a mantener la energía y la concentración al día siguiente: los pistachos.

Este fruto seco se destaca por su combinación de proteínas, grasas saludables y compuestos que intervienen directamente en la regulación del descanso nocturno.

¿Por qué los pistachos ayudan a dormir mejor?

Uno de los principales beneficios de los pistachos es su alto contenido natural de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño. De acuerdo con expertos de Cleveland Clinic, se trata de uno de los alimentos vegetales con mayor concentración de esta sustancia, lo que puede facilitar la conciliación del sueño y mejorar su calidad.

Además, aportan triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo utiliza para producir serotonina y melatonina, junto con vitamina B6 y magnesio, claves para la relajación muscular y mental.

¿Cómo impactan en la energía del día siguiente?

Consumidos en una porción moderada por la noche, los pistachos ayudan a mantener niveles estables de glucosa en sangre, evitando picos y caídas bruscas de energía. Esto se debe a su equilibrio entre fibra, proteínas y grasas saludables, que prolongan la sensación de saciedad.

Una porción estándar de 28 gramos aporta alrededor de:

159 calorías

5,7 gramos de proteína

3 gramos de fibra

Este perfil nutricional favorece un descanso sin hambre nocturna y un mejor rendimiento físico e intelectual al día siguiente.

¿Qué otros beneficios aportan los pistachos?

Además de su impacto en el sueño y la energía, los pistachos ofrecen múltiples beneficios para la salud:

Salud cardiovascular: ayudan a mantener niveles saludables de colesterol LDL.

Acción antioxidante : contienen vitamina E, polifenoles, luteína y zeaxantina, que protegen las células y la salud ocular.

Control metabólico: su bajo índice glucémico contribuye a regular el azúcar en sangre.

Salud digestiva : la fibra estimula bacterias beneficiosas del intestino.

Control del peso: pelarlos uno por uno ayuda a moderar el consumo y prolongar la saciedad.

¿Cuál es la forma recomendada de consumirlos?

Los especialistas aconsejan optar por pistachos naturales o con bajo contenido de sal, preferentemente con cáscara, ya que esto ayuda a controlar la cantidad ingerida. Pueden consumirse solos como snack nocturno o incorporarse a yogures, ensaladas o mezclas de frutos secos.