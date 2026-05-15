La Administración del Seguro Social (SSA) proporciona información detallada en su sitio web para aquellos interesados en solicitar beneficios por jubilación. Es importante destacar que, una vez que se han acumulado los 40 créditos necesarios para trabajar y se ha alcanzado la edad de 62 años, se puede iniciar el proceso para recibir esta prestación. El momento en que una persona reclama su jubilación es fundamental, ya que influye directamente en el monto que se percibirá. Este monto varía dependiendo de si la reclamación se realiza de manera anticipada, al alcanzar la edad plena o si se opta por un reclamo tardío. Entre los grupos mencionados, hay uno en particular que, al alcanzar 70 años, tendrá la oportunidad de recibir el beneficio máximo que otorga la agencia federal. Al alcanzar la edad plena de jubilación, la SSA considera el tiempo que un beneficiario ha esperado para reclamar sus beneficios. De este modo, la pensión que recibirá aumentará de manera proporcional al período aguardado, hasta los 70 años. Por el contrario, quienes reclamen el dinero previo a la edad plena recibirán menos cantidad de lo que les correspondería, ya que la prestación se reduce en un 0.5% por cada mes que se recibe antes de tiempo. Cuando la jubilación se reclama al alcanzar la edad plena, no se realizan más deducciones a la prestación. Al llegar a los 70, la SSA entrega el monto máximo que puede otorgarle a ese beneficiario. En 2026, esto sucederá para las personas nacidas en 1956 que hayan acumulado los créditos necesarios y presenten ahora su solicitud. El beneficio más alto equivale a USD 5,108. La SSA otorga un máximo de 4 créditos anuales, independientemente de los ingresos de una persona. Por esta razón, se requieren al menos 10 años de trabajo para poder acceder a beneficios por jubilación. La agencia federal opera mediante un sistema de créditos que se acumulan en el historial de un trabajador al alcanzar una determinada cantidad de ganancias. En 2026, esta cifra es USD 1810.