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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo incremento de 1,93% para los jubilados y pensionados que se hará efectivo en el calendario de pagos de noviembre.

En la misma línea, continuarán con la liquidación del bono de $ 70.000, por lo que nadie cobrará menos de $ 514.158 en la fecha de pago del corriente mes.

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En cuánto queda la jubilación mínima con el nuevo aumento

La ley de movilidad actualiza los haberes de los adultos mayores mes a mes según el último dato de inflación publicado por el INDEC.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,93% en septiembre, por lo que el incremento en las jubilaciones y pensiones será equivalente.

De esta manera, los haberes mínimos para los beneficiarios quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 444.158,46
  • PUAM: $ 355.326,77.
  • PNC por discapacidad: $ 310.910,92
  • PNC por vejez: $ 310.910,92.
Jubilación mínima de $ 514.158: ANSES hizo oficial el aumento para los jubilados y nadie cobrará menos de este monto.
Jubilación mínima de $ 514.158: ANSES hizo oficial el aumento para los jubilados y nadie cobrará menos de este monto.ANSES

Quiénes cobran el bono de $ 70.000 y cómo quedan los haberes

Durante el calendario de pagos del corriente mes, los adultos mayores cobrarán el bono de refuerzo de $ 70.000. El mismo se liquida a todos los beneficiarios que cobren la jubilación mínima, por lo que nadie recibirá un monto inferior a $ 514.158.

Sin embargo, la acreditación no será igual para todos los titulares. Para los jubilados que cobren por encima de la mínima, pero no superen los $ 514.158, se liquidará un proporcional hasta completar el importe.

Jubilación mínima de $ 514.158: ANSES hizo oficial el aumento para los jubilados y nadie cobrará menos de este monto.
Jubilación mínima de $ 514.158: ANSES hizo oficial el aumento para los jubilados y nadie cobrará menos de este monto.ANSES.

Por ejemplo, una persona que perciba $ 500.000 de haber, recibirá un proporcional equivalente a $ 14.158.

Los otros haberes quedaron conformados de la siguiente manera:

  • PUAM: $ 425.326,77.
  • PNC por discapacidad: $ 380.910,92.
  • PNC por vejez: $ 380.910,92.

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Cuándo cobran los jubilados y pensionados

ANSES publicó las fechas de pago para los adultos mayores:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 11 de noviembre

• DNI terminados en 1: 12 de noviembre

• DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

• DNI terminados en 5: 16 de noviembre

• DNI terminados en 6: 17 de noviembre

• DNI terminados en 7: 18 de noviembre

• DNI terminados en 8: 19 de noviembre

• DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre