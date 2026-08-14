La Dirección de Bromatología y Zoonosis del Sistema Integrado de Salud Pública del Municipio de Tandil fortalecerá controles en las carnicerías para verificar las condiciones en las que se comercializa la carne.

Los operativos contemplan el retiro de productos que no sean aptos para el consumo y multas para los responsables de los comercios.

Qué revisarán en las carnicerías y cuándo podrán retirar la carne

Los controles buscan detectar cortes de carne que no cumplan con las condiciones sanitarias establecidas. Cuando los inspectores encuentren productos adulterados o que representen un riesgo para los consumidores, podrán retirarlos de la venta.

Además, los comerciantes responsables quedarán sujetos a las sanciones previstas por la normativa vigente, que pueden incluir multas.

Controles en carnicerías de Tandil: retirarán carne no apta y aplicarán multas a los comercios ChatGPT

El ingrediente que puede ocultar que la carne está en mal estado

Uno de los principales focos de control son los sulfitos, sustancias derivadas del azufre que se utilizan como conservantes en determinados alimentos.

Aunque estos aditivos están permitidos en algunos productos envasados, su utilización está prohibida en carne fresca, carne picada y hamburguesas frescas . El motivo es que pueden modificar el color y la apariencia de la carne, haciendo que un producto deteriorado parezca estar en mejores condiciones de lo que realmente está.

Además, su consumo puede provocar reacciones adversas en personas sensibles, por lo que su presencia en este tipo de alimentos representa un riesgo sanitario.

Cuánta carne ya retiraron y cómo continuarán los operativos

Los controles sanitarios se realizan de manera periódica en distintos comercios para detectar irregularidades y evitar que alimentos que no son aptos lleguen a los consumidores.

En los operativos realizados hasta el momento, las autoridades retiraron más de 200 kilos de carne picada de diferentes establecimientos. Los procedimientos continuarán para controlar las condiciones de comercialización y garantizar que los productos ofrecidos al público sean seguros para el consumo.