Insólito robo en Chubut: se llevaron cables de cobre y se paralizó la actividad de tres pozos petroleros.

Dos robos de cables de cobre paralizaron este martes la actividad de tres pozos de extracción de petróleo en el Yacimiento CDR, ubicado en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Estimaron una pérdida de 15 metros cúbicos por día de crudo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se registró en la Sub-Estación BV-395, donde a las 00:08, la Sala de Control detectó un corte de energía ocurrido durante la tarde/noche del lunes.

Cómo fue el robo de cables que afectó a tres pozos petroleros

Conforme a la reconstrucción de las autoridades, se derribaron cinco postes y cortaron cuatro vanos de cableado de cobre, mientras que en la escena se halló la funda del serrucho utilizado por los ladrones.

Desde el lugar alertan por el “accionar impune de las bandas dedicadas al tráfico de cobre en la región” (Fuente: NA). Agencia NA

A la 1:10, la patrulla de Pecom arribó al sector, encontró los tendidos vandalizados e inició la inspección del área, mientras que a la 1:52 se constató el faltante de 600 metros de cables en el Campamento Central.

El hecho paralizó la actividad

La sustracción del tendido eléctrico derivó en la paralización de la actividad de tres pozos petroleros en el lugar y el perjuicio asciende a los 15 m³/día de crudo, además de las pérdidas económicas que afectan a la industria.

Los voceros del caso alertaron por el “accionar impune de las bandas dedicadas al tráfico de cobre en la región”, a pesar de las medidas de seguridad implementadas por la seguridad privada.

La investigación quedó en manos de la Policía de Chubut, al tiempo que se radicaron las denuncias en las comisarías jurisdiccionales para la identificación y arresto de los supuestos responsables.