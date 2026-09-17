Carlos Slim sacó a la luz el problema de la obra pública y le pidió al Gobierno mejorar las carreteras: “Es urgente”

Carlos Slim, uno de los principales empresarios de México, puso el foco en las necesidades de infraestructura que enfrenta el país y advirtió sobre la urgencia de ampliar obras como carreteras, hospitales y centros educativos.

En detalle, el presidente honorario de Grupo Carso destacó que el desarrollo de infraestructura resulta clave para acompañar el crecimiento económico y mejorar la conectividad. En particular, señaló que México mantiene un importante déficit en materia carretera, lo que dificulta el traslado de mercancías y la actividad comercial.

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Para Slim, la necesidad de nuevas obras se extiende a distintas regiones del país y representa, además, una fuente importante de generación de empleo. “La infraestructura está demandando mucha, mucha mano de obra y eso es muy bueno”, sostuvo el empresario.

El crecimiento de hospitales y universidades

Al referirse al desarrollo de infraestructura en México, Carlos Slim destacó el crecimiento de la construcción de hospitales y universidades. Según explicó, la expansión de instituciones educativas responde, en parte, a la creciente demanda de espacios para las nuevas generaciones.

En ese sentido, mencionó la presión que existe sobre la educación pública y puso como ejemplo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Como no hay capacidad de entrar a la Universidad, porque son muchos que lo demandan”, señaló, los estudiantes recurren también a instituciones privadas.

El empresario mencionó entre ellas a la Universidad del Valle de México y al Tecnológico de Monterrey, que con el paso de los años ampliaron considerablemente su presencia mediante nuevos campus. El magnate recordó que anteriormente el Tec contaba con una sede principal, mientras que actualmente “ya tienen muchas”.

De acuerdo con su planteamiento, este crecimiento de la infraestructura educativa forma parte de un proceso de expansión constructiva que también tiene un impacto en el mercado laboral.

La ejecución de estas obras requiere una importante cantidad de trabajadores y genera actividad en distintos sectores vinculados con la construcción.

La congestión hacia Querétaro y las nuevas vías

Uno de los principales problemas que Carlos Slim identificó está relacionado con la infraestructura carretera y los puntos de saturación que afectan la movilidad de mercancías y personas.

Al ser consultado sobre dónde se encuentra el problema de infraestructura en México, el empresario respondió que está “en todos lados” y utilizó como ejemplo la carretera hacia Querétaro, donde, según señaló, el tránsito hace que el recorrido sea “medio complicado”.

Frente a esta situación, explicó que su grupo trabaja en la construcción de una nueva carretera que busca ofrecer una alternativa para descongestionar esa zona.

“Estamos haciendo ya una carretera a Querétaro, un tramo de carretera para abrirlo en dos posibilidades” , explicó. La obra estará vinculada con el Arco Norte y tendrá como objetivo facilitar la circulación de vehículos provenientes de diferentes puntos del centro y sur del país.

Detalló que la nueva vía permitirá canalizar el tránsito procedente de Puebla, otras zonas del sureste e Interlomas hacia la región del Bajío.

En este contexto, el empresario insistió en la necesidad de acelerar la construcción de infraestructura en México. “Todo este tipo de construcción son urgentes”, afirmó, al remarcar la importancia de ampliar las redes carreteras y fortalecer las obras que acompañan el crecimiento del país.