Rociar aceite y frotar una papa en la parrilla antes de poner la carne del asado: por qué lo recomiendan los expertos.

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Usar aceite y una papa para limpiar la parrilla se convirtió en un truco casero clave para la previa de los asados.
Los fierros acumulan grasa, suciedad y comida quemada que suele ser difícil de remover.
¿Para qué se usa el aceite a la hora de limpiar la parrilla?
El aceite está presente en todas las casas y es clave para la limpieza de la parrilla.
Al ser una sustancia grasa, ablanda los residuos adheridos y facilita que se desprendan al ser frotados.
Cuando la parrilla toma temperatura, una pequeña cantidad de aceite puede suavizar restos secos de grasa carbonizada.
Pasar una papa cortada a la mitad por la parrilla antes de hacer el asado
La papa es una verdura que puede ayudar a limpiar los fierros. Cuando está cortada a la mitad y es pasada por la parrilla caliente libera agua y genera vapor que ablanda residuos pegados.
Su pulpa firme ejerce fricción sobre las varillas, lo que ayuda a levantar la grasa.
Cómo usar el aceite y media papa para limpiar la parrilla
Combinar ambos elementos ayuda a limpiar la parrilla sin recurrir a productos químicos. El método para aplicar el truco es el siguiente:
- Hacer el fuego y colocar la brasa debajo de la parrilla.
- Una vez que los fierros tomen temperatura, rociar aceite de cocina con un pulverizador.
- Esperar unos segundos a que el aceite tome temperatura.
- Cortar una papa por la mitad (de preferencia grande) y pasar en sentido de las barras.
- Repetir el proceso si queda suciedad acumulada.
- La parrilla quedará lista para colocar la carne y disfrutar de un asado.