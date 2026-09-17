Rociar aceite y frotar una papa en la parrilla antes de poner la carne del asado: por qué lo recomiendan los expertos.

Usar aceite y una papa para limpiar la parrilla se convirtió en un truco casero clave para la previa de los asados.

Los fierros acumulan grasa, suciedad y comida quemada que suele ser difícil de remover.

¿Para qué se usa el aceite a la hora de limpiar la parrilla?

El aceite está presente en todas las casas y es clave para la limpieza de la parrilla.

Al ser una sustancia grasa, ablanda los residuos adheridos y facilita que se desprendan al ser frotados.

Cuando la parrilla toma temperatura, una pequeña cantidad de aceite puede suavizar restos secos de grasa carbonizada.

Rociar aceite y frotar una papa en la parrilla antes de poner la carne del asado: por qué lo recomiendan los expertos.

Pasar una papa cortada a la mitad por la parrilla antes de hacer el asado

La papa es una verdura que puede ayudar a limpiar los fierros. Cuando está cortada a la mitad y es pasada por la parrilla caliente libera agua y genera vapor que ablanda residuos pegados.

Su pulpa firme ejerce fricción sobre las varillas, lo que ayuda a levantar la grasa.

Cómo usar el aceite y media papa para limpiar la parrilla

Combinar ambos elementos ayuda a limpiar la parrilla sin recurrir a productos químicos. El método para aplicar el truco es el siguiente: