El tiempo en Argentina tomará un cambio brusco por el ingreso de ráfagas de viento polares con tormentas a la provincia de Mendoza.

El sábado 5 estará marcado por condiciones extremas de lluvias y granizo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó mínimas de -9° en un contexto en donde el granizo y las lluvias pueden afectar el normal desarrollo de las actividades diarias.

Alerta por bomba polar, lluvias y granizo en Mendoza

El fenómeno meteorológico ingresará durante la madrugada del sábado 5 a Mendoza. Los vientos serán notables durante la mañana con vientos de hasta 50 kilómetros por hora en el área metropolitana con mínimas de 3° y máximas de 11°. El cielo se mantendrá nublado con lluvias a lo largo de toda la tarde y noche.

Ingresa una tormenta con ola polar de frío el sábado 5: lluvias con granizo y mínimas de -9° en Mendoza.

Las zonas cordilleranas como Punta de Vacas y Uspallata recibirán la parte más fuerte del fenómeno meteorológico con mínimas de -9°, precipitaciones y caída de granizo a lo largo de toda la jornada.

Las localidades de General Álvear y San Rafael también están bajo alerta climática, por lo que el SMN recomienda estar atento a los informes oficiales para conocer la evolución del tiempo.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza según el SMN

El pronóstico para Mendoza señala que el sábado estará marcado por vientos fuertes y una baja notable en la temperatura. Las mínimas estarán en 3° durante la noche con cielo nublado y lluvias.

El domingo mantendrá mínimas de 1°, pero la tarde estará marcada por el cielo despejado y el sol. Para el inicio de la siguiente semana las condiciones mejorarán con máximas de 20°.