El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con las obras de un nuevo túnel para descomprimir un foco de congestión. El corredor estará ubicado bajo las vías del tren, una zona cargada de tráfico porque las barreras ferroviarias se mantenían bajas cerca de 34 minutos por hora. El paso de los vagones generaba la acumulación de autos que retrasaban el paso de los vecinos del barrio.

Dónde estará el nuevo túnel que aliviará el tráfico

La administración de Jorge Macri trabaja en la construcción de un corredor vial en la calle García Lorca, justo debajo de las vías del tren Sarmiento, barrio de Caballito. El cruce concentra el paso de cerca de 500 vehículos por hora y la barrera dificultaba el paso y generaba congestión.

Edifican el túnel más anhelado en la Ciudad: pasará debajo del tren y concluirá con el tráfico de la zona (foto: archivo)

El nuevo paso bajo nivel tendrá como principal objetivo potenciar la fluidez del tráfico y brindar mayor seguridad a los vecinos, conductores, ciclistas y peatones. Otra de las aristas de la obra es la reducción de la contaminación acústica y de gases contaminantes por la acumulación de autos.

El jefe de Gobierno explicó que “la movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la Ciudad. Y eso se refleja en esta obra en el centro geográfico de la Ciudad, en una zona que convive con la complejidad del tren”.

Cómo será el nuevo túnel en la Avenida García Lorca en Caballito

El túnel tendrá un solo sentido y las obras también incluirán la construcción de un puente peatonal en la parte superior del paso. Además, se colocarán calles colectoras de acceso a frentistas, equipamiento urbano con bancos y juegos, intervenciones de paisajismo y áreas parquizadas. También, instalarán luminarias y revestimientos artísticos en el bajo paso.

Los trabajos se enmarcan en el Plan Urbano Ambiental, proyecto que realiza el Gobierno porteño para potenciar la conectividad.