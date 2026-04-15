El budín de pan es uno de los postres argentinos más clásicos y su sabor inconfundible es de esos que remontan a la infancia y las recetas de las abuelas. Actualmente, el budín de pan es una de las preparaciones más elegidas tanto por la simpleza con la que se prepara como por los ingredientes que lleva, los cuales son muy fáciles de conseguir y permiten reutilizar el pan viejo. Además, y gracias a su textura húmeda, el aroma a vainilla y el toque cítrico del limón lo convierten en una opción ideal para cualquier momento del día, desde una merienda hasta un postre especial. Antes de empezar, es importante tener todos los ingredientes listos y en las cantidades correctas. Esta receta se basa en productos simples y económicos, lo que la hace ideal para preparar en casa sin complicaciones. No obstante, la calidad del pan y una buena hidratación son claves para lograr la textura justa. Además, los aromas como la vainilla y el limón aportan ese toque casero característico. Para preparar la receta: Para el caramelo: El secreto está en respetar los tiempos y lograr una mezcla equilibrada, ni muy líquida ni demasiado densa. Para que el budín de pan salga a la perfección, se deben seguir los siguientes pasos: Una de las claves del budín de pan es la cocción ya que este paso hará a la textura final, de modo tal que si se hace correctamente, el resultado será húmedo, firme y bien cremoso; si no, puede quedar seco o poco cocido en el centro. El método ideal es el baño María, que permite una cocción pareja y suave, evitando que la preparación se queme o pierda humedad. Entre los puntos más importantes de este tipo de preparación se encuentran: Una vez listo, es importante respetar el reposo, por lo cual se debe dejar enfriar completamente a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche.