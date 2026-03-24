La torta de chocolate sin harina ni azúcar se convirtió en una de las recetas que más popularidad ha ganado en el último tiempo debido a su textura aireada, sabor intenso y mucho más saludable que la receta tradicional. A diferencia de las preparaciones originales, esta torta de chocolate no requiere de la utilización de harinas refinadas ni azúcar agregada, convirtiéndola en una opción más saludable con ingredientes que aportan dulzor natural. Al no contener TACC, la torta de chocolate saludable es una apta para personas celíacas y que puede ser aprovechada por quienes buscan limitar el consumo de azúcar en el día a día. Como resultado, se obtiene una torta liviana, esponjosa e ideal para aprovechar en el desayuno y la merienda y que se prepara en muy poco tiempo. Al momento de hacer la hacer la torta de chocolate que no lleva harina ni azúcar y sin TACC se deben seguir una serie de pasos para que salga de la mejor manera. De tal modo, es importante seguir las siguientes indicaciones: Para sumar un toque más intenso, se puede preparar una cobertura simple y sin azúcar agregada, para la cual solo se necesitan pocos ingredientes y unos minutos de preparación. Ingredientes para la cobertura de chocolate amargo: Paso a paso: