En un mundo que premia el “like” rápido y la validación constante, una de las reflexiones más punzantes de Sigmund Freud recobra una vigencia incómoda: “Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos”.

Para el padre del psicoanálisis, la armonía absoluta no era un ideal de convivencia, sino una señal de alerta sobre la anulación de la subjetividad. En una sociedad como la argentina, donde el debate y la confrontación de ideas son moneda corriente, esta frase invita a preguntarnos: ¿cuánto de nosotros mismos resignamos para encajar en un vínculo?

La anulación del “Yo” en el consenso absoluto

La premisa de Freud no es un elogio al conflicto per se, sino una defensa de la autonomía intelectual. Desde la perspectiva psicoanalítica, cada sujeto es único, atravesado por una historia, deseos y traumas particulares. Por lo tanto, es estadísticamente imposible que dos personas procesen la realidad de manera idéntica de forma permanente.

Cuando el acuerdo es total y constante, Freud sugiere que se ha producido un fenómeno de identificación masiva o sumisión. Uno de los dos ha dejado de operar como un sujeto deseante para convertirse en un eco del otro.

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Para profundizar en esta idea, es útil contrastarla con una de las obras clave de Freud: Psicología de las masas y análisis del yo (1921).

Allí, el autor explica cómo los individuos, al formar parte de un grupo o una relación asimétrica, suelen resignar su “Ideal del Yo” para depositarlo en un líder o en otra persona. El resultado es la pérdida de la capacidad crítica: el sujeto deja de observar la realidad con sus propios ojos para verla a través del lente ajeno.

La “Cámara de Eco”: Freud en la era de los algoritmos

Si trasladamos esta reflexión al siglo XXI, el diagnóstico de Freud se vuelve casi profético. Hoy, el fenómeno de las cámaras de eco en redes sociales genera entornos donde solo escuchamos a quienes piensan igual a nosotros.

Sesgo de confirmación: buscamos activamente información que ratifique nuestras creencias.

Algoritmos de segmentación: las plataformas nos muestran contenido que no nos contradiga para mantenernos conectados más tiempo.

El resultado es una “coincidencia programada”. Siguiendo la lógica freudiana, en el ecosistema digital, el algoritmo es quien está “pensando por nosotros”, reduciendo nuestra capacidad de asimilar la alteridad y el pensamiento divergente.

El valor clínico del desacuerdo

En los vínculos saludables —ya sean de pareja, amistad o trabajo— el disenso actúa como un motor de crecimiento.

Enriquecimiento: la mirada del otro, al ser distinta, completa los puntos ciegos de nuestra propia percepción. Límites: decir “no” o “pienso distinto” es una forma de reafirmar la propia identidad. Vínculos reales vs. ideales: aceptar que el otro no es una extensión de uno mismo permite pasar del enamoramiento idealizado a un amor real y maduro.

¿Quién fue el hombre detrás del diván?

Sigmund Freud (1856-1939) no fue solo un médico neurólogo austríaco; fue un disruptor cultural. Al descubrir el inconsciente, le quitó al ser humano la ilusión de que es “dueño de su propia casa”.

A diferencia de otras corrientes de la época, Freud puso el foco en lo que no funciona, en el error, en el síntoma y en el conflicto. Sus aportes fundamentales incluyen:

El aparato psíquico: la división entre Ello, Yo y Superyó.

La interpretación de los sueños: el camino real al conocimiento del inconsciente.

La transferencia: el fenómeno por el cual proyectamos sentimientos antiguos en personas actuales (fundamental para entender por qué a veces “dejamos que otro piense por nosotros”).

La próxima vez que te encuentres en un acuerdo absoluto y cómodo, recordá la advertencia del médico vienés. El disenso no es necesariamente una ruptura del lazo, sino la prueba de que en esa habitación hay, efectivamente, dos personas vivas.

En un país con la mayor densidad de psicólogos por habitante, la frase de Freud resuena como un mandato ético: pensar por uno mismo es el primer paso hacia la libertad.