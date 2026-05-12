El mate por la tarde es un ritual incambiable para muchos trabajadores que llegan a casa tras un arduo día de trabajo. En pos de acompañar la bebida favorita de los argentinos, muchos preparan esta receta de panqueques por ser fácil de preparar (solo se necesitan cuatro ingredientes) y súper esponjosos. Además, es un gran reemplazo a las tradicionales galletitas de paquete que suelen estar cargadas de azúcares y grasas trans. La masa puede guardarse en la heladera para tenerlos siempre listos para acompañar las meriendas dulces y saladas. Incluso, pueden ser usados para pastas como canelones para combatir el frío invernal. Esta receta casera es versátil para ser rellenos con dulce de leche, mermeladas y hasta ricota y verdura. Se necesitarán los siguientes ingredientes: Se pueden combinar distintos tipos de rellenos para servirse tanto en el almuerzo como en la merienda. Los principales y más conocidos son: