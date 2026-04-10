Los fines de semana son el momento ideal para disfrutar de un delicioso desyuno en familia. Una opción que nunca falla son los panqueques caseros. Sin embargo, es muy común que se peguen a la sartén, lo que arruina la receta. Con esta receta infalible es posible preparar panqueques caseros esponjosos que no se peguen y que tengan un sabor único. Para comenzar, es fundamental contar con los ingredientes fundamentales: harina, leche, huevos, azúcar, polvo de hornear y una pizca de sal. Inicialmente se deben mezclar todos los ingredientes en un bol hasta obtener una masa homogénea. La clave está en no sobrebatir la mezcla, ya que esto puede afectar la textura de los panqueques. Una vez que tengas la masa lista, el siguiente paso es calentar la sartén. Aquí es donde entra en juego la elección del utensilio. Utilizar una sartén antiadherente de calidad, como la de la marca Hudson, garantiza que los panqueques no se peguen y se cocinen de manera uniforme. Esto es esencial para lograr ese acabado dorado y esponjoso que todos desean. Cuando la sartén esté caliente, vierte una porción de masa en el centro. Observa cómo se forma una burbuja en la superficie; este es el momento perfecto para dar la vuelta al panqueque. Cocinarlo por el otro lado durante unos minutos asegurará que quede bien cocido y con una textura ideal. Es clave dejar reposar la masa durante unos minutos antes de cocinar. Este pequeño truco ayuda a que los ingredientes se integren mejor y contribuye a la esponjosidad de los panqueques. Además, si se quiere obtener sabor extra, se puede añadir extracto de vainilla o canela a la mezcla. Una vez que los panqueques estén listos, puedes servirlos con los toppings elegidos. Algunos de los más elegidos son: Miel, frutas frescas o dulce de leche. Esta receta infalible rinde entre 12 y 15 porciones aproximadamente en una sartén antiadherente como la de Hudson. Para poder elevar la preparación de los panqueques es necesario contar con los elementos pertinentes. La Sartén Hudson de 20 cm de la Línea Granito es la solución perfecta para quienes buscan comodidad y durabilidad en la cocina. Su revestimiento antiadherente efecto granito permite cocinar sin que los alimentos se peguen, utilizando menos aceite y facilitando la limpieza. Además, su mango ergonómico con recubrimiento soft-touch garantiza un agarre seguro y cómodo. Compatible con diferentes tipos de cocinas, este sartén es apto para lavavajillas, aunque se recomienda el lavado manual para prolongar su vida útil.