Al momento de hacer las compras es habitual encontrar maples o envases identificados como huevos número 1 o número 2. Aunque muchas personas creen que esa clasificación está relacionada con la calidad o el valor nutricional, en realidad la principal diferencia pasa por otro aspecto.

Conocer qué significa cada categoría ayuda a elegir el producto más conveniente según el uso que se le dará en la cocina. La buena noticia es que, desde el punto de vista nutricional, ambos tipos de huevos ofrecen prácticamente los mismos beneficios.

Qué diferencia hay entre los huevos número 1 y número 2

La clasificación de los huevos responde principalmente a su tamaño y peso, no a la calidad del alimento ni a la alimentación de la gallina.

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Los huevos número 1 son más grandes, mientras que los número 2 presentan un tamaño ligeramente menor. Esa diferencia puede influir en algunas preparaciones, especialmente en recetas de pastelería donde las cantidades son más precisas.

En términos generales:

Huevos número 1: mayor tamaño y peso.

Huevos número 2: tamaño mediano y peso algo menor.

Más allá de esa característica, ambos conservan un perfil nutricional muy similar .

¿Cambian el sabor o los nutrientes?

Una de las dudas más frecuentes es si los huevos grandes son “mejores” que los medianos, pero esto no influye en el sabor.

El sabor depende mucho más de la alimentación de la gallina, la frescura del producto y las condiciones de conservación que del tamaño del huevo .

Imagen ilustrativa. Shutterstock

Además, tanto los huevos número 1 como los número 2 aportan:

Proteínas de alto valor biológico.

Vitaminas A, D, E y del complejo B.

Hierro y fósforo.

Colina, un nutriente importante para el cerebro.

Grasas saludables.

La única diferencia nutricional es que un huevo más grande aporta una cantidad ligeramente mayor de nutrientes porque también contiene más cantidad de alimento.

Qué tipo de huevo conviene comprar

La elección depende principalmente del uso que se le dará y del presupuesto disponible.

Si la preparación requiere huevos de mayor tamaño, como algunas recetas de panadería o pastelería, los número 1 pueden resultar más convenientes. En cambio, para tortillas, revueltos, ensaladas o el consumo diario, los número 2 cumplen exactamente la misma función y suelen tener un precio más accesible.