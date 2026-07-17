La bombilla es uno de los elementos más importantes a la hora de tomar mate, aunque muchas veces pasa desapercibida.

Lo que pocos saben es que el material con el que está fabricada influye directamente en su durabilidad, facilidad de limpieza y la experiencia de uso diario.

Entre las opciones más comunes se encuentran las bombillas de acero inoxidable, alpaca y aluminio.

Cada una tiene características diferentes que pueden hacerla más o menos conveniente según la frecuencia con la que se utilice.

¿Acero, alpaca o aluminio? Las diferencias que pueden cambiar el sabor del mate

Aunque todos cumplen la misma función, los tres materiales presentan comportamientos distintos frente al uso continuo, el agua caliente y el paso del tiempo.

Acero inoxidable

Es la opción más recomendada para quienes toman mate todos los días. Se caracteriza por ser muy resistente a la corrosión, soportar altas temperaturas sin deformarse y mantener su aspecto durante años . Además, es fácil de limpiar y no requiere ciudado especiales.

Alpaca

Se trata de una aleación de cobre, níquel y zinc muy utilizada en bombillas artesanales. Se destaca por su apariencia elegante y sus diseños tradicionales. Si bien puede durar mucho tiempo, necesita una limpieza más cuidadosa para evitar que pierda brillo o se manche con el uso.

Aluminio

Es una alternativa liviana y económica, ideal para quienes buscan gastar menos. Sin embargo, suele ser menos resistente a golpes y deformaciones , por lo que puede deteriorarse con mayor rapidez si se utiliza de forma intensiva.

Qué bombilla conviene para tomar mate todos los días: acero, alpaca o aluminio, según los expertos. Fuente: Shutterstock

La bombilla que recomiendan para usar todos los días y por qué es la más práctica

Si el mate forma parte de la rutina diaria, la mejor elección suele ser una bombilla de acero inoxidable. Este material combina resistencia, higiene y una larga vida útil, incluso con varios usos por día.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Resiste el contacto permanente con el agua caliente.

No se oxida ni se corroe fácilmente.

Es sencilla de lavar y desinfectar.

Tolera mejor los golpes y el uso frecuente.

Puede durar muchos años con un mantenimiento básico.

El truco para que la bombilla no se tape y dure muchos años

Más allá del material elegido, el mantenimiento es clave para conservar la bombilla en buenas condiciones. Con el paso del tiempo, pequeños restos de yerba pueden acumularse en el filtro e impedir el correcto paso del agua.

Para evitar este problema, los especialistas recomiendan:

Enjuagar la bombilla inmediatamente después de cada uso.

Limpiar el interior con un cepillo específico para bombillas de forma periódica.

No guardarla húmeda durante varios días.

Realizar una limpieza profunda cuando se note que el agua circula con dificultad.

Con estos cuidados, cualquier bombilla de buena calidad puede extender considerablemente su vida útil. Sin embargo, para quienes buscan una alternativa resistente, práctica y de bajo mantenimiento, el acero inoxidable sigue siendo la opción más equilibrada para acompañar el mate de todos los días.