Horror en Tierra del Fuego: murieron 2 en plena excursión al glaciar Vinciguerra y los detalles son escalofriantes

La ciudad de Ushuaia atraviesa horas de conmoción tras la muerte de una turista uruguaya y un guía de montaña que realizaban una excursión en el glaciar Vinciguerra, uno de los destinos naturales más visitados de Tierra del Fuego y también uno de los más demandantes desde el punto de vista físico.

Luego de un intenso operativo desarrollado en condiciones climáticas adversas, la Comisión de Auxilio de Ushuaia logró recuperar los cuerpos durante la tarde del martes.

Los rescatistas descendieron a las víctimas desde una zona de difícil acceso hasta un punto donde un helicóptero pudo intervenir para completar el traslado hacia la capital fueguina.

La investigación busca determinar qué ocurrió durante la travesía. Las primeras hipótesis apuntan a una caída en un sector elevado del glaciar , aunque hasta el momento no se difundieron conclusiones oficiales sobre las circunstancias exactas del accidente.

¿Cómo comenzó la búsqueda?

El operativo se activó durante la noche del lunes, cuando familiares del guía alertaron a las autoridades porque la excursión no había regresado en el horario previsto.

Horas más tarde, equipos especializados localizaron sin vida a Emiliano Feida, reconocido guía de montaña de Ushuaia, y a Abril Melina Marino Pereira, una joven turista uruguaya de 25 años.

Debido a las complejas características del terreno y las condiciones meteorológicas de la zona, las tareas de rescate se extendieron durante varias horas hasta lograr la extracción de los cuerpos.

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¿Por qué el glaciar Vinciguerra es considerado un trekking de alta exigencia?

Aunque muchas promociones turísticas presentan el recorrido al glaciar Vinciguerra como una caminata de dificultad intermedia, especialistas en actividades de montaña coinciden en que el circuito demanda una preparación física importante y experiencia en terrenos irregulares.

La travesía completa supera los 13 kilómetros entre ida y vuelta y puede requerir cerca de ocho horas de actividad. A lo largo del camino, los excursionistas deben atravesar turbales, sectores con barro, cruces de arroyos, pendientes pronunciadas y zonas que pueden presentar hielo o nieve según la temporada.

Además, las condiciones climáticas en la región cambian con rapidez, lo que incrementa los riesgos, especialmente durante los meses más fríos del año.

Un paisaje imponente con riesgos naturales

El sendero comienza en el valle de Andorra, a pocos kilómetros de Ushuaia, y conduce hasta la laguna de los Témpanos, ubicada frente al glaciar Vinciguerra. A medida que se gana altura, el recorrido abandona el bosque y expone a los caminantes a sectores más técnicos y exigentes.

Uno de los principales peligros se encuentra en la superficie glaciar, donde existen grietas naturales y zonas inestables que requieren conocimientos específicos para ser transitadas con seguridad.

Por ese motivo, el acceso a determinados sectores, como las cuevas de hielo y áreas cercanas al frente glaciar, suele recomendarse únicamente con guías especializados y equipamiento adecuado.