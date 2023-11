Horóscopo diciembre 2023: los días de la suerte para cada uno de los signos del zodíaco

El horóscopo y sus 12 signos influyen en las decisiones de muchas personas. Basándose en las diversas predicciones astrológicas, gran cantidad de gente afronta cuestiones de su día a día.

Conocé qué esperar para diciembre según el signo del zodíaco que seas y que día del mes será tu gran día de la suerte, según tu fecha de nacimiento y la posición de los astros.

Horóscopo para diciembre: cuál es tu día de la suerte según tu signo

Diciembre será un mes movido para algunos signos del horóscopo en cuestiones de amor, trabajo y amistad. Además, descubrí cuál será tu día de la suerte.

Aries

Para los nacidos en Aries, este mes puede ser complicado en temas relacionados con el amor. Por otro lado, si tenés un negocio propio, te sorprenderán las ganancias que conseguirás.

El día de la suerte será el 14 de diciembre.

Tendrás que prestar atención a los temas relacionados con el amor. (Foto: archivo)

Tauro

Si sos de Tauro, en diciembre el destino te dará la oportunidad de conocer a una persona que puede tratarse de tu alma gemela. Si pensaste en abrir un negocio, no lo demores porque tenés posibilidades de conseguir el éxito profesional.

Tu día de la suerte será el 31 de diciembre.

Géminis

¡Atención, geminianos! Si llevás mucho tiempo con tu pareja, aprovechá la influencia de Venus en tu signo porque la comunicación y la complicidad será total y juntos la pasarán genial.

El día del mes para los nacidos en Géminis será el 27 de diciembre.



Cáncer

En diciembre, la relación con tu pareja será perfecta gracias a la influencia de Plutón en tu signo. Si no tenés pareja, un amigo te presentará a una persona muy especial que te robará el corazón.

El día de suerte es el 14 de diciembre.

En diciembre, los nacidos en Cáncer tendrán un mes lleno de amor. (Foto: archivo)

Leo

Leo, no tengas ninguna duda de los sentimientos de tu pareja. La falta de comunicación te está haciendo dudar incluso de los tuyos. Por otro lado, tendrás un gran volumen de trabajo y Marte hará que tus nervios se resientan.

Tu gran día será el 8 de diciembre.

Virgo

Si no tenés pareja, está en tus manos que esto cambie porque tenés adelante a una persona que está loquita por vos y no te das cuenta. Si tenés tareas pendientes y problemas por solucionar es mejor que lo hagas ante cuanto antes.

El día del mes para Virgo será el 1 de diciembre.

Libra

Libra, la falta de comunicación te puede llevar a tener más de una discusión. No te excedas y pensá bien lo que vas a decir antes de hacerlo

¡Tu gran día será el 28 de diciembre!

Escorpio

El 2023 fue un año complicado para los escorpianos. Lo que estabas esperando, ahora llegará. La economía irá a mejor solo con poner un poco de tu parte y no gastar en cosas innecesarias.

Tu día será el 30 de diciembre.

El 2023 fue un año complicado para escorpio. (Foto: archivo)

Sagitario

Urano te favorecerá y no pararás de tener una aventura tras otra. Si no tenés pareja, no tendrás ninguna intención de comprometerte con nadie. No tendrás ningún sobresalto en el trabajo, porque sos buen trabajador y tenés una gran capacidad.

Tu día de la suerte será el 1 de diciembre.

Capricornio

Si creías que Mercurio retrógrado iba a darte un descanso, ¡te equivocabas! El cuarto y último de 2023 será sobre tu signo, y te afectará más de la cuenta. Las nuevas propuestas laborales te harán dar mil vueltas a la cabeza. No lo verás del todo claro.

El día del mes para capricornio será el 8 de diciembre.

Acuario

Acuario, si hay una lección que te debes llevar este año es que hay batallas que es mejor abandonar antes que luchar. Si tenés pareja, controlá tu fuerte carácter y no lleves las cosas al extremo.

Tu día de la suerte será el 11 de diciembre.

Los nacidos entre el 20 de enero al 18 de febrero deberán aprender durante diciembre. (Foto: archivo)

Piscis

Piscis, aprovechá muy bien la luna llena en Cáncer, porque tus sentimientos estarán a flor de piel y es el momento perfecto para declararte a tu enamorado.

El día de la suerte será el 30 de diciembre.