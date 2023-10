Horóscopo: estos son los signos con los que Escorpio es más compatible en el amor

El horóscopo, con sus doce signos del zodiaco, se ha convertido en una herramienta fascinante para explorar la personalidad y la compatibilidad entre las personas.

Cada signo del zodiaco cuenta con características únicas, y la forma en que estos se entrelazan puede ofrecer pistas reveladoras sobre la compatibilidad entre ellos.

El 23 de octubre comenzó a regir el signo de Escorpio y como consecuencia, la astrología revelo cuáles son los signos del zodíaco más compatibles en el amor.



Horóscopo: ¿cuáles son los signos más compatibles para formar pareja con Escorpio?

La mayoría de los astrólogos mencionan a Escorpio como un signo de pasión y de emociones fuertes debido a que su elemento es agua. Es por eso que su conexión no se da con todos los signos.

El signo con el que Escorpio es más compatible es Capricornio. Según la astrología, estos formarían una pareja ideal, ya que ambos son comprometidos cuando se enamoran, por lo que pueden llegar a generar una relación duradera y profunda.

Las personas nacidas después del 23 de octubre tienen una personalidad muy intensa y pasional. (Foto: archivo)

Sin embargo, no es el único signo que puede lograr una compatibilidad con Escorpio. En Géminis encontraría la posibilidad de abrirse emocionalmente y sentirse seguro. Con Libra obtendría estabilidad y eso lo ayudaría a potenciar la confianza en una pareja.

¿Cuáles son los signos menos compatibles con Escorpio?

Debido a la personalidad desconfiada que tienen los nacidos en Escorpio, necesitan relacionarse amorosamente con personas que les den estabilidad.

Escorpio le cuesta relacionarse con los signos de fuego. (Foto: archivo)

Es por eso que, si sos de Escorpio, tenés que mantenerte alejado del signo Aries, debido a que ellos no te darán certezas ni la seguridad que necesitás. Además, tienen una personalidad enérgica y dominante que chocará mucho con los escorpianos.

Otro signo poco compatible con Escorpio es Leo, estos tienen un carácter extrovertido que no atrae a los nacidos después del 23 de octubre. Esto se debe a que a los escorpianos no les gustan las personas que desean llamar la atención o que no necesitan lucirse frente a todos.