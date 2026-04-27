La cadena internacional de indumentaria H&M confirmó finalmente su desembarco en la Argentina, un anuncio esperado durante años tanto por consumidores como por el sector de la moda. La marca sueca ya definió el año de apertura, el formato de operación y el lugar elegido para su primera tienda en el país. Según confirmó la propia compañía, el arribo se concretará en 2027, en el marco de su estrategia de expansión en América Latina. El anuncio forma parte de un plan regional más amplio que busca consolidar la presencia de la marca en mercados donde ya opera, como México, Chile, Perú o Uruguay, y sumar nuevos destinos. Desde la empresa destacaron que la llegada apunta a acercar su propuesta de “moda y calidad al mejor precio” a nuevos consumidores, con foco también en criterios de sostenibilidad. El primer punto de venta se instalará en el shopping Alto Palermo, uno de los centros comerciales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Además, no se descarta que en el futuro avance con nuevos locales en otros centros comerciales del AMBA, como Dot o Abasto, aunque esos proyectos aún están en evaluación. El ingreso al país no será directo, sino a través de un esquema de franquicia junto a la firma regional Hola Moda, que ya maneja la marca en otros mercados de América Latina. Este modelo le permite a H&M reducir riesgos operativos y adaptarse a las particularidades del mercado local, algo habitual en su estrategia en la región. El desembarco de la compañía implica una señal de reactivación para el sector: En paralelo, otras marcas globales también analizan o ya confirmaron su regreso o llegada al país, lo que empieza a reconfigurar el mapa del retail de indumentaria.